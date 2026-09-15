롯데웰푸드, 추석 앞두고 '쉐푸드 광장시장식 고기완자' 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드가 15일 추석용 고기완자를 선보였다
- 쉐푸드 광장시장식 고기완자는 국산 돼지고기와 채소를 살렸다
- 프라이팬·에어프라이어로 15분이면 조리 가능하다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데웰푸드가 추석 명절을 앞두고 집에서도 간편하게 즐길 수 있는 '쉐푸드 광장시장식 고기완자'를 선보인다고 15일 밝혔다.
이 제품은 시장에서 갓 부쳐낸 듯한 고기완자의 풍성한 맛과 식감을 구현한 것이 특징이다. 큼직하고 두툼한 크기로 만들어 한입 베어 물었을 때 고기와 채소의 풍부한 식감을 함께 느낄 수 있도록 했다.
100% 국산 돼지고기를 사용했으며, 곱게 갈아 넣는 대신 도톰한 통살 고기를 살려 씹는 식감을 강조했다. 채소도 큼직하게 썰어 넣고 감자전분과 국산 찹쌀가루를 최적의 비율로 배합해 겉은 먹음직스럽게, 속은 촉촉하고 부드럽게 완성했다.
프라이팬이나 에어프라이어로 약 15분이면 조리할 수 있어 추석 상차림은 물론 간식이나 안주로도 활용하기 좋다. 신제품은 전국 대형마트 등에서 구매할 수 있다.
롯데웰푸드 관계자는 "추석을 앞두고 명절 상차림에 빠질 수 없는 고기완자를 보다 간편하고 맛있게 즐길 수 있도록 이번 제품을 선보였다"며 "100% 국산 돼지고기와 풍성한 채소 등 원재료부터 식감까지 세심하게 설계한 만큼 명절뿐만 아니라 일상에서도 든든한 반찬이나 안주로 다양하게 활용해 보시길 바란다"고 말했다.
fineview@newspim.com