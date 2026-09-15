LG유플러스, IBC 2026서 초소형 셋톱박스 공개

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 11~14일 IBC 2026서 홈미디어 신제품을 공개했다.
- 초소형 IPTV 셋톱박스와 이동형 모니터, 퍼팅 시뮬레이터를 선보였다.
- 유럽·아시아·중남미 사업자들과 협력 방안을 논의했다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 지난 11~14일 네덜란드 암스테르담에서 열린 글로벌 미디어·방송 기술 전시회 'IBC 2026'에 참가해 홈미디어 신제품을 공개했다.
협력사인 Amlogic, 가온그룹, 마르시스의 부스를 통해 초소형 IPTV 셋톱박스, 이동형 모니터, 카메라 인식 기반 골프 퍼팅 시뮬레이터를 전시했다. 초소형 IPTV 셋톱박스는 전시장에 나온 제품 중 가장 작은 크기로 관람객들의 관심을 받았다.
이동형 모니터는 실내외 다양한 공간에서 미디어 콘텐츠를 시청할 수 있도록 설계됐으며 해외 통신사업자와 파트너사들의 주목을 끌었다. 골프 퍼팅 시뮬레이터는 현장 체험형으로 운영돼 방문객들이 직접 게임에 참여하며 제품을 경험할 수 있었다.
LG유플러스는 행사 기간 유럽·아시아·중남미 지역의 통신사업자, 방송사업자, 장비 제조사 등과 사업 미팅을 진행했다.
박찬승 LG유플러스 홈사업그룹장(상무)은 "이번 전시는 국내 IPTV 서비스를 운영하며 축적한 기술과 고객 경험을 바탕으로 개발한 초소형 셋톱박스와 새로운 디바이스 경험을 제공하는 제품들을 글로벌 시장에 소개했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 협력사와 함께 차세대 홈미디어 기술 경쟁력을 알리고 글로벌 사업자들과 다양한 협력 기회를 발굴해 나가겠다"고 말했다.
origin@newspim.com