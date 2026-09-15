[ETF 시황] AI 보안·휴머노이드 '쌍끌이'…ETF 수익률 상위 싹쓸이

AI 핵심 요약beta
- 15일 ETF 시장서 AI 소프트웨어·사이버보안 강세를 보였다.
- TIGER 글로벌AI사이버보안이 9.17% 올라 1위였다.
- 휴머노이드 로봇과 2차전지에도 매수세가 유입됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
방산·조선 ETF는 차익실현 압력
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 15일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 인공지능(AI) 소프트웨어와 사이버보안, 휴머노이드 로봇 관련 ETF가 강세를 나타냈다.
AI 투자 확대에 따른 사이버보안 수요와 AI 소프트웨어 성장 기대가 이어진 가운데 휴머노이드 로봇과 2차전지 관련 상품에도 매수세가 유입됐다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면, 이날 레버리지와 인버스를 제외한 국내 ETF 상승률 1위는 TIGER 글로벌AI사이버보안으로 9.17% 올랐다. 이어 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10(7.10%), PLUS 미국AI에이전트(6.52%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX(6.10%) 등이 상승률 상위에 이름을 올렸다.
하락률 상위에는 조선과 방산, AI 인프라 관련 ETF가 대거 포진했다. KODEX 미국AI광통신네트워크가 5.00% 하락했고 HANARO 미국AI광통신TOP10(-4.97%), TIGER 조선TOP10(-4.95%), KODEX 조선TOP10(-4.94%), HANARO Fn조선해운(-4.74%) 등이 약세를 나타냈다.
레버리지와 인버스를 포함한 전체 ETF 상승률 상위에는 AI와 2차전지 레버리지 상품이 올랐다.
TIGER 글로벌AI사이버보안이 9.17% 상승했고 KODEX 미국AI소프트웨어TOP10(7.10%), PLUS 미국AI에이전트(6.52%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX(6.10%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(6.07%), 1Q 미국메디컬AI(5.57%), KODEX 2차전지산업레버리지(5.39%) 등이 상위권을 차지했다.
레버리지와 인버스를 포함한 하락률 상위에는 방산·조선 레버리지 ETF가 대거 이름을 올렸다.
KODEX 방산TOP10레버리지가 9.30% 하락했고 SOL 조선TOP3플러스레버리지(-8.86%), PLUS K방산레버리지(-8.15%), TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)(-5.27%), KODEX 미국AI광통신네트워크(-5.00%), HANARO 미국AI광통신TOP10(-4.97%) 등이 약세를 기록했다.
테마별로는 사이버보안이 평균 9.17% 상승하며 가장 높은 수익률을 기록했다. 이어 K-휴머노이드로봇(4.80%), 차이나과창판(3.02%), 인도네시아(2.99%) 순으로 강세를 나타냈다.
김주연 미래에셋증권 연구원은 "이날 골드만삭스가 2035년 전 세계 휴머노이드 로봇 출하량이 650만대에 이를 것으로 전망한 가운데 물류와 창고, 자동차 산업을 중심으로 성장 기대가 이어지며 관련 종목이 강세를 보였다"고 분석했다.
plum@newspim.com