넷마블 게임 3종, '2026 올해의 우수게임' 수상

AI 핵심 요약beta
- 넷마블은 15일 게임 3종이 2026 올해의 우수게임을 수상했다
- 몬길: STAR DIVE 등 3종은 일반게임 블록버스터 부문에 선정됐다
- 넷마블은 수상 기념으로 이용자 특별 보상도 제공할 예정이다
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일반게임 블록버스터 부문서 나란히 수상
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블은 '몬길: STAR DIVE', '일곱 개의 대죄: Origin', '스톤에이지 키우기' 등 자사 게임 3종이 '2026 올해의 우수게임'을 수상했다고 15일 밝혔다.
한국콘텐츠진흥원이 주관하는 '올해의 우수게임'은 국산 게임 창작 활성화와 게임업계의 제작 의욕을 높이기 위해 마련된 시상이다. 넷마블의 게임 3종은 모두 '일반게임 블록버스터' 부문에 선정됐다.
'몬길: STAR DIVE'는 2013년 출시된 '몬스터 길들이기'의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 그래픽과 스토리 연출, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터 컬렉팅' 시스템, 3인 파티 기반 실시간 태그 전투 등을 특징으로 한다.
김건 넷마블몬스터 대표는 "이용자들의 관심과 성원 덕분에 수상의 영예를 안을 수 있었다"며 "앞으로도 게임의 완성도를 높이고 오래 즐길 수 있는 게임을 만들어 나가겠다"고 말했다.
'일곱 개의 대죄: Origin'은 만화 '일곱 개의 대죄' 지식재산권(IP)을 기반으로 한 오픈월드 역할수행게임(RPG)이다. 브리타니아 대륙을 탐험하며 영웅 조합과 무기를 활용한 전투를 즐길 수 있다.
구도형 넷마블에프앤씨 대표는 "이번 수상을 격려와 응원으로 삼아 차별화된 재미와 완성도 높은 콘텐츠를 제공하겠다"고 말했다.
'스톤에이지 키우기'는 '스톤에이지' IP를 활용한 방치형 RPG다. 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 최대 24기로 구성된 덱을 운용할 수 있다.
권민관 넷마블엔투 대표는 "앞으로도 새로운 콘텐츠를 꾸준히 추가해 이용자들이 오래 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.
넷마블은 이번 수상을 기념해 이용자 대상 특별 보상도 제공할 예정이다.
flurry327@newspim.com