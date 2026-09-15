현대백화점, 더현대 서울서 지역 브랜드 20여개 모아 'K로컬 대전'

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점이 17일 더현대 서울서 네오 로컬 팝업을 열었다.
- 패션·뷰티 등 20여개 로컬 브랜드와 체험 콘텐츠를 선보인다.
- 외국인 지역관광 확산에 맞춰 전국 점포로 확대한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대백화점이 외국인 관광객 2000만명 시대를 앞두고 K로컬 문화 전파에 나선다. 외국인들의 관심이 서울 중심에서 전국으로 확장되는 흐름에 맞춰 다채로운 지역 콘텐츠를 복합적으로 경험할 수 있는 오프라인 공간을 기획했다.
현대백화점은 오는 17일부터 30일까지 더현대 서울 지하 1층에 283.6㎡(약 86평) 규모의 팝업스토어 '에딧 뎁트, 네오 로컬'을 선보인다고 14일 밝혔다. 기존 향토 특산물·기념품 판매 방식에서 벗어나 백화점에서 선보인 적 없던 온·오프라인 기반 로컬 브랜드를 알리는 전시·체험형 공간으로 운영되는 것이 특징이다.
패션·뷰티·리빙·식품 등 20여개 로컬 브랜드가 참여한다. 서울 길거리 의자를 공예적으로 재해석한 소동호 작가의 '서울 길거리 의자들', 대구 전통 누빔 기법을 핸드백으로 풀어낸 '키임스튜디오', 부산 해운대 감각적인 라이프스타일 편집숍 '루프트맨션', 전통 '갓'의 곡선미를 테이블웨어로 재해석한 '고태' 등이 참여한다. 프리랜서 박찬용이 운영하는 '박찬용의 작은 집'에서는 대구 화랑고무 지우개, 부천 로얄금속공업 손톱깎이 등을 선보이며, 발효주 브랜드 '너드(NERD)' 시음 행사와 '더치랩'의 지역별 원두 로컬 커피도 함께 운영된다.
현대백화점이 K로컬 콘텐츠에 나선 배경에는 외국인 관광객의 여행 패턴 변화가 있다. 한국관광공사에 따르면 올해 1분기 지방공항을 통해 입국한 외래객은 85만3905명으로 전년 동기 대비 49.7% 증가했고, 국내 철도 이용 외국인 여행객은 약 169만명으로 46.4% 늘었다. 방한 외국인의 지역 방문율은 34.5%로 3.2%포인트 증가했으며, 지역 체류 기간은 528만일로 36.2%, 지역 지출액은 8억8000만달러로 17.2% 증가했다.
현대백화점은 더현대 서울을 시작으로 연말까지 현대아울렛 동대문점, 커넥트현대 청주 등 전국 주요 점포에서 네오 로컬 팝업스토어를 이어간다. 카카오스타일의 글로벌 매거진 '키토'와 협업해 일본·대만 인스타그램에 팝업 소식을 알린다.
현대백화점 양명성 영업전략담당 상무는 "이번 '네오 로컬' 팝업스토어는 단순한 쇼핑 공간을 넘어 글로벌 고객들에게 가장 한국적이면서도 감각적인 콘텐츠를 제안하는 현대백화점만의 차별화된 시도"라고 말했다.
fineview@newspim.com