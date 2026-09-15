넷마블 '스톤에이지 키우기', 0.5주년 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 넷마블이 15일 스톤에이지 키우기 0.5주년 이벤트를 시작했다.
- PD를 때려라와 쿠폰으로 무기·재화 등 보상을 제공했다.
- 티오의 탑, 커스텀 픽업 등 신규 콘텐츠도 추가했다.
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복귀 이용자 페이백·신규 콘텐츠 업데이트
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넷마블이 방치형 역할수행게임(RPG) '스톤에이지 키우기' 출시 0.5주년을 맞아 대규모 이벤트와 콘텐츠 업데이트를 진행한다고 15일 밝혔다.
먼저 개발진과 이용자가 게임 안에서 만나는 'PD를 때려라!' 이벤트를 진행한다. PD가 던전 보스 몬스터로 등장하며, 이용자는 해당 보스를 처치하고 0.5주년 기념 무기와 칭호, 꾸미기 장비, 성장 재화 등을 획득할 수 있다.
0.5주년 기념 쿠폰도 공개했다. 공식 홈페이지 또는 게임 내 쿠폰 입력창에 'STONEHALFYEAR'를 입력하면 블루젬과 SS 펫 픽업 뽑기권, 무기·탑승펫 룰렛 티켓 등을 받을 수 있다.
복귀 이용자를 위한 지원 시스템도 마련했다. 신규 서버에서 게임을 시작하는 복귀 이용자에게는 과거 결제 이력을 기준으로 스타젬을 지급하는 페이백 이벤트를 진행한다. 블루젬과 SS 펫, SS 펫 픽업 뽑기권 등도 함께 제공한다.
기존 서버로 복귀하는 이용자를 위한 별도 이벤트도 진행할 예정이다.
신규 협력 콘텐츠 '티오의 탑'도 추가됐다. 이용자가 원하는 펫을 직접 선택해 픽업 대상으로 설정할 수 있는 '커스텀 픽업' 기능도 선보였다.
이와 함께 양식장 일괄 처리, 연구 및 리플레이 공유, 가이드 퀘스트 완료 보상 일괄 수령 등 편의 기능을 개선했다.
지난 3월 출시된 '스톤에이지 키우기'는 '스톤에이지' 지식재산권(IP)을 활용한 방치형 RPG다. 6명의 조련사와 18기의 펫을 조합해 최대 24기로 구성된 덱을 운용할 수 있다.
flurry327@newspim.com