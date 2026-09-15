스마일게이트 스토브, TGS 2026서 신작 '사이코 슬루스' 공개

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 스토브가 15일 TGS 2026서 신작을 공개했다.
- 포세포 개발 심리 미스터리 비주얼노벨 사이코 슬루스다.
- 사이코 슬루스는 11월 5일 PC로 출시된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
11월 5일 PC 출시…스토브·스팀 서비스
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트의 글로벌 게임 플랫폼 스토브가 '도쿄 게임쇼(TGS) 2026'에서 공동 퍼블리싱 신작 '사이코 슬루스(Psycho-Sleuth)'를 공개한다고 15일 밝혔다.
사이코 슬루스는 포세포가 개발하고 써마이트 게임즈와 스마일게이트 스토브가 공동 퍼블리싱하는 심리 미스터리 비주얼 노벨이다. 관람객은 TGS 2026 스마일게이트 스토브 부스에서 데모 버전을 직접 체험할 수 있다.
게임은 인지 장애를 앓는 13명의 인물이 데스 게임에 갇히면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 캐릭터마다 보유한 고유 능력인 '병능'을 중심으로 추리를 진행하는 방식이다.
범인은 병능을 이용해 이용자의 시야와 조작을 왜곡해 조사를 방해하며, 이용자는 '변론 모드'를 통해 사건의 모순을 찾아내야 한다.
게임에는 50만자 이상의 시나리오와 주요 장면 풀보이스, 40여종의 CG, 3D 배경, Live2D 애니메이션, 50곡 이상의 오리지널 배경음악(BGM) 등이 적용됐다. 스토브는 국내 서비스를 위해 한국어 번역과 마케팅을 지원할 예정이다.
사이코 슬루스는 오는 11월 5일 PC 플랫폼으로 출시되며 스토브와 스팀에서 서비스된다. 한국어와 영어, 일본어, 중국어를 지원한다.
한편 TGS 2026 스마일게이트 스토브 부스에서는 2D 액션 RPG '디테인드: 투 굿 포 스쿨'도 만나볼 수 있다.
flurry327@newspim.com