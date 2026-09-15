카카오맵, 연안여객선 99개 노선 실시간 위치 제공

AI 핵심 요약beta
- 카카오맵이 15일 연안여객선 실시간 운항 서비스를 시작했다.
- 306개 터미널·99개 노선의 선박 위치를 지도에서 확인한다.
- 운항시간표·통제정보·예매 기능도 순차 추가할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오맵이 15일 전국 연안여객선의 실시간 운항 현황을 지도에서 확인할 수 있는 서비스를 시작했다. 306개 여객선터미널에서 운항하는 99개 노선의 위치 정보를 제공한다.
이용자는 지도 화면에서 여객선 항로를 확대해 선박의 위치를 실시간으로 파악할 수 있다. 지도 위 선박 아이콘을 누르면 도착까지 남은 시간, 이동 속도, 도착지 등 상세 정보를 확인할 수 있다.
카카오는 한국해양교통안전공단과 1년여간 협업해 여객선 교통정보를 카카오맵에 연계했다. 버스와 지하철에 이어 여객선까지 서비스를 확대한 것이다.
카카오맵은 향후 여객선 터미널 상세 페이지에 운항 시간표와 기상악화에 따른 운항 통제 정보, 선박 편의시설 등을 추가할 계획이다. 예매 기능도 순차적으로 추가할 예정이다.
기상 상황에 따라 운항 지연이나 결항이 발생하는 해상교통의 특성상 여객선 이용객과 도서 지역을 오가는 가족의 이동 상황을 확인하려는 보호자에게 유용할 것으로 보인다.
카카오맵은 2019년 버스 서비스를 시작으로 2025년 지하철과 한강버스 서비스를 선보였다. 현재 전국 30여 곳에서 서비스를 이용할 수 있으며, 적용 범위를 지속적으로 확대할 계획이다.
카카오 관계자는 "이번 서비스는 연안여객선 이용 활성화와 안전한 해상 이동 환경 조성을 위해 마련했다"며 "앞으로도 다양한 교통 정보를 보다 쉽고 편리하게 확인할 수 있도록 초정밀 서비스를 지속 확대하고 이동 편의성을 높이기 위해 노력할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com