덕산넵코어스, 공모가 상단 1만4600원 확정

AI 핵심 요약beta
- 덕산넵코어스가 15일 공모가를 1만4600원으로 확정했다.
- 기관 수요예측에 2269곳이 참여해 경쟁률 868.64대1을 기록했다.
- 회사는 30일 코스닥 상장에 앞서 16~17일 일반청약을 진행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
오는 16·17일 일반 청약 후 30일 코스닥 상장 예정
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 특수 목적용 항법·항재밍 솔루션 기업 덕산넵코어스가 기관투자자 수요예측 결과 공모가를 희망밴드 상단인 1만4600원에 확정했다고 15일 밝다.
이번 수요예측에는 2269곳의 국내외 기관투자자가 참여해 19억5443만주를 신청했으며, 경쟁률은 868.64대 1을 기록했다. 참여 수량의 97.13%가 밴드 상단 이상의 가격을 제시했다. 최종 공모금액은 438억원이며, 공모가 기준 시가총액은 2756억원이다.
회사에 따르면 기관투자자 배정 시 의무보유확약 기관을 우대 배정해 안정적인 주주 기반을 확보할 계획이다. 증권인수업무규정 제9조에 따라 하이일드펀드와 코스닥벤처펀드에 공모물량의 각각 10%, 30%를 우선 배정하고, 잔여 물량에 대해서도 의무보유확약을 제시한 기관투자자를 최대한 우대한다. 이를 통해 전체 공모물량의 40% 이상이 추가적인 자진보호예수로 이어질 것으로 예상된다.
회사는 공모를 통해 확보한 자금을 시설확충, 연구개발 역량 강화, 위성항법 인프라 확충, 민군 융합형 제품 라인업 확대 등에 활용할 예정이다. 국내 방산시장에서 확보한 기술력과 레퍼런스를 우주항공, 대드론, 공공 인프라 및 해외시장으로 확대해 나갈 방침이다.
황태호 대표이사는 "상장 이후에는 주요 사업의 양산 확대와 신규 사업의 성과 창출에 집중하고, 회사가 제시한 성장 로드맵을 실제 매출과 이익으로 증명해 시장의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.
한편 덕산넵코어스는 오는 16일부터 17일까지 양일간 일반 투자자 청약을 거쳐 30일 코스닥 시장에 상장할 예정이다.
nylee54@newspim.com