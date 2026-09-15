메리츠증권, 침착맨·김풍과 '닉네임 MOUM' 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권이 15일 MOUM 닉네임 이벤트를 시작했다.
- 침착맨과 김풍이 만든 닉네임을 추첨으로 제공한다.
- 이달 30일까지 Super365 신규 고객이 참여할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 메리츠증권은 투자 플랫폼 'MOUM(모음)'에서 사용할 닉네임을 크리에이터 침착맨과 웹툰 작가 겸 방송인 김풍이 직접 지어주는 '침착맨X김풍 닉네임 MOUM' 이벤트를 오는 30일까지 진행한다고 15일 밝혔다.
이번 행사는 침착맨과 김풍이 작명가와 함께 라이브 방송에서 만든 닉네임을 추첨을 통해 고객에게 제공하는 방식이다. 당첨 고객은 해당 닉네임을 MOUM에서 활동명으로 사용할 수 있다.
침착맨과 김풍은 이날 낮 12시 침착맨 채널에서 유튜브와 치지직, SOOP을 통해 라이브 방송을 진행했다. 방송에서는 작명가와 함께 MOUM 이용자들이 사용할 닉네임을 만드는 과정을 공개했다.
방송 종료 후에는 MOUM 내 이벤트 게시글에서 원하는 닉네임에 투표하고 갖고 싶은 닉네임을 댓글로 남겨 응모할 수 있다.
참여 대상은 이달 1~30일 MOUM에서 Super365 계좌를 처음 개설한 고객이다. 지난 1일 이전 메리츠증권 계좌를 개설한 이력이 있는 고객은 대상에서 제외된다.
메리츠증권은 참여 고객 가운데 추첨을 통해 20명에게 침착맨과 김풍, 작명가가 함께 만든 한정판 닉네임을 제공한다. 갤럭시 Z 폴드8은 3명, 치킨 기프티콘은 300명에게 각각 제공할 예정이다. 닉네임과 실물 경품은 중복으로 당첨될 수 있다.
MOUM은 투자 정보 탐색과 국내외 투자자 반응 확인, 인공지능(AI)을 활용한 정보 분석 기능 등을 한 플랫폼에서 제공하는 메리츠증권의 투자 플랫폼이다.
메리츠증권 관계자는 "고객들이 친숙한 콘텐츠를 통해 MOUM을 접하고 자신만의 닉네임으로 플랫폼을 이용할 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 투자 정보와 참여형 콘텐츠를 제공할 계획"이라고 말했다.
이벤트 참여 방법과 세부 유의사항은 MOUM 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com