KB증권, '2026 KB금융 코리아 컨퍼런스' 개최

AI 핵심 요약beta
- KB증권이 15일 650여곳 참여한 컨퍼런스를 열었다.
- 행사는 국내외 투자자 대상으로 멀티에셋으로 확대했다.
- 기관 브로커리지·딜 소싱·해외 LP 유치에 활용한다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = KB증권은 국내외 기관투자자 650여곳이 참여한 '2026 KB금융 코리아 컨퍼런스'를 개최했다고 15일 밝혔다.
행사는 지난 9일부터 이틀간 서울 여의도 페어몬트 앰배서더 호텔에서 열렸다. 올해로 10년째를 맞은 이 행사는 2017년 국내 기업과 기관투자자를 연결하는 기업설명회(IR) 행사로 시작했다. 지난해부터 미국계 글로벌 투자은행 제프리스(Jefferies)와 협력해 국내외 투자자가 참여하는 행사로 범위를 넓혔다.
올해는 KB금융지주가 공동 주최자로 참여했다. 글로벌 헤지펀드·사모펀드 업계 관련 단체인 대체투자운용협회(AIMA)도 신규 파트너로 합류했다. 제프리스는 해외 기관투자자 유치를, AIMA는 헤지펀드·사모펀드 대체투자 세션 운영을 담당했다.
미디어 파트너로 참여한 블룸버그는 주요 세션과 연사 인터뷰를 블룸버그TV와 단말기를 통해 해외 시청자와 이용자에게 전달했다.
행사 구성은 기존 상장주식 중심에서 비상장 자산까지 다루는 멀티에셋 방식으로 확대됐다. 이틀 동안 국내외 전문가 60명 이상이 연사로 참여해 ▲사모투자·크레딧 ▲헤지펀드 ▲코스피 밸류업 ▲프리 IPO 등을 주제로 세션을 진행했다.
KB증권에서는 홀세일·기업금융(IB)·자산관리(WM)·리서치 부문이 참여했으며 KB금융지주와 KB국민은행, KB자산운용, KB인베스트먼트 등 KB금융그룹 계열사도 행사를 공동으로 진행했다.
올해 행사에서는 IR 프로그램도 확대됐다. 일본 주요 기업 11곳의 임원과 IR 담당자가 행사에 참석해 국내외 기관투자자를 대상으로 IR 미팅을 진행하는 세션이 새로 마련됐다.
지난해에 이어 기관투자자와 운용사를 연결하는 '캡 인트로(Capital Introduction)' 미팅 시리즈도 운영했다. KB증권은 이를 통해 국내외 기관투자자 간 미팅과 네트워킹 프로그램을 확대했다.
'KB Innovation HUB-IR Day'에서는 KB국민은행과 KB국민카드 등 KB금융그룹이 육성하거나 투자한 스타트업 8곳이 투자자들을 대상으로 기업 설명에 나섰다. KB금융지주의 스타트업 지원 프로그램인 'KB스타터스' 참여 기업을 KB증권의 투자자 네트워크와 연결해 후속 투자 유치 기회를 제공하는 방식이다.
KB증권은 이번 행사를 기관 브로커리지와 기업금융 딜 소싱, 해외 유한책임투자자(LP) 유치 등 사업 기회와 연계할 계획이다. 컨퍼런스를 글로벌 투자자와의 관계를 이어가는 연례 행사로 운영한다는 방침이다.
KB증권 관계자는 "이번 행사는 KB증권이 10여년간 구축해 온 글로벌 투자자 네트워크를 그룹 차원의 공동 자산으로 활용하는 첫 시도"라며 "참가 기관과의 미팅을 기관 브로커리지, 기업금융 딜 소싱, 해외 LP 유치 등 다양한 비즈니스 기회로 이어갈 계획"이라고 말했다.
이어 "이번 컨퍼런스를 글로벌 투자자와 지속적인 관계를 구축하는 연간 플래그십 플랫폼으로 발전시켜 나갈 것"이라고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com