KT&G, 성수동서 '릴 토니노 람보르기니' 팝업

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 15일 궐련형 전자담배 신제품을 출시했다.
- KT&G는 성수동에서 23일까지 팝업스토어를 운영한다.
- 팝업은 전시·포토존·할인 혜택 등으로 꾸몄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = KT&G가 15일 공식 출시된 궐련형 전자담배 '릴 토니노 람보르기니' 팝업스토어를 서울 성수동에서 오는 23일까지 9일간 운영한다.
신규 디바이스 출시를 기념해 열리는 이번 팝업스토어는 성수동 '스테이지 엑스 성수 차봇'에서 진행된다. 방문객은 네이버 플레이스 등을 통한 온라인 사전예약과 현장등록으로 입장할 수 있으며, 성인 인증이 가능한 신분증을 지참해야 한다.
팝업스토어에서는 신제품 전시관과 디바이스를 모티브로 한 포토존을 마련하고 음료 제공 등 현장 이벤트를 진행한다. 제품 구매 고객에게는 기존 전자담배 기기 보상판매를 통한 할인 혜택도 제공한다.
KT&G 관계자는 "업계에서 가장 빠른 예열을 구현한 궐련형 전자담배 신제품 '릴 토니노 람보르기니'의 공식 출시를 기념해 팝업스토어를 오픈하게 됐다"며 "앞으로도 소비자 니즈에 기반한 제품 혁신으로 고객들의 성원에 보답해 나갈 것"이라고 말했다.
'릴 토니노 람보르기니'는 '플래시웨이브 히팅 기술'을 적용해 국내 출시된 전자담배 중 가장 빠른 '3초 예열'을 구현한 것이 특징이다.
fineview@newspim.com