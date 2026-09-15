제노코, 'K-온디바이스 AI 반도체' 사업 참여

AI 핵심 요약beta
- 제노코가 15일 KAI 주관 AI 반도체 사업에 참여했다.
- 제노코는 무인기 운용체계와 자율제어 통합 기술을 맡았다.
- AI SoC 기반 기술로 무인기·항공전자 경쟁력 키운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 항공우주·방산 전문기업 제노코가 한국항공우주산업(KAI)이 주관하는 'K-온디바이스 AI 반도체 기술개발사업'에 참여한다고 15일 밝혔다.
이 사업은 산업통상부가 추진하는 국책과제로, 국산 AI 반도체를 산업 및 방산 현장에 적용하고 성능을 실증하는 것을 목표로 한다. KAI는 주관연구개발기관으로 고성능 AI 반도체를 탑재한 소모성 공중 무인기를 개발하고 실제 무인기 플랫폼을 통해 성능 검증을 진행할 예정이다.
제노코는 1세부와 3세부 연구개발에 참여한다. 1세부에서는 소모성 공중 무인기 운용체계 및 자율제어 시스템 통합 기술개발을 수행한다. 지상통제장비(GCS)와 데이터링크를 통합한 운용체계를 구축하고 시험장비 제작을 통한 체계 검증을 담당한다. 3세부에서는 고성능 AI 반도체(AI SoC)를 적용한 자율제어시스템(ACS) 기술을 개발하고 하드웨어 제작을 추진한다.
회사에 따르면 이번 사업 참여를 통해 무인기 운용체계와 자율제어시스템 통합 역량을 강화하고, AI 반도체 기반 자율제어 기술까지 기술 영역을 확대할 계획이다. 향후 무인기 및 차세대 항공전자 분야에서 요구되는 핵심 기술 경쟁력을 확보하고 사업 영역 확대를 추진할 방침이다.
nylee54@newspim.com