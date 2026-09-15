현대그린푸드, 카자흐스탄에 K푸드 생산 거점 구축

AI 핵심 요약beta
- 현대그린푸드가 15일 카자흐스탄 알라타우시 총괄청과 협약했다.
- 알라타우 신도시 내 K푸드 생산공장 건설을 추진했다.
- 중앙아시아 수출 전진기지로 육성할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 현대백화점그룹 계열 현대그린푸드가 중앙아시아 신흥국 카자흐스탄에 K푸드 생산 거점을 마련한다.
현대그린푸드는 15일 서울 포시즌스 호텔에서 카자흐스탄 알라타우시 총괄청과 '식품 생산 공장 건설을 위한 전략적 파트너십'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 현대그린푸드 박홍진 사장과 알라타우시 총괄청 알리셰르 압디카디로프 대표 등 양측 주요 관계자가 참석했다.
알라타우시 총괄청은 알라타우시의 개발과 투자 유치, 도시 운영 전반을 전담하는 카자흐스탄의 특별 행정기관이다. 알라타우시는 카자흐스탄 최대 경제도시인 알마티 북쪽에 조성 중인 신도시로, 산업·금융·관광·교육 등 4대 기능을 갖춘 스마트시티로 개발되고 있다.
현대그린푸드는 이번 협약을 계기로 알라타우 신도시 내 K푸드 생산 시설 구축에 나선다는 계획이다. 알라타우시 총괄청과 식품 생산 및 물류 인프라, 생산 자동화 등 다양한 분야의 협력 방안도 검토해 나가기로 했다.
박홍진 사장은 "알라타우시는 중국과 중앙아시아에서 유럽을 잇는 물류 요충지에 조성되는 신도시로, K푸드를 현지에서 생산해 인근 국가로 공급하기에 적합한 입지를 갖추고 있다"며 "이번 협약을 기반으로 설립 예정인 K푸드 생산 시설을 중장기적으로 중앙아시아 K푸드 수출 전진 기지로 육성해 나갈 계획"이라고 말했다.
fineview@newspim.com