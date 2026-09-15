한국거래소, 2027년 3월물 국채선물 최종결제기준채권 지정

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 15일 2027년 3월물 국채선물 기준채권을 지정했다.
- 3년물은 3종, 5년물은 2종, 10년물은 2종, 30년물은 2종이다.
- 기준채권은 잔존기간 등 조건을 맞춘 국고채로 구성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
현물수익률 매일 오전 11시30분·오후 4시 기준 산출·공표
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국거래소는 오는 16일부터 거래되는 3년·5년·10년·30년 국채선물 2027년 3월물의 최종결제기준채권을 지정했다고 15일 밝혔다.
3년 국채선물 2027년 3월물(KTB3F2703)의 최종결제기준채권은 ▲국고03500-2906(26-5) ▲국고02750-2812(25-10) ▲국고04125-3109(26-9) 등 3개 종목이다.
국고03500-2906(26-5)은 지난 6월 10일 발행돼 2029년 6월 10일 만기이며 표면금리는 연 3.500%다. 국고02750-2812(25-10)는 지난해 12월 10일 발행돼 2028년 12월 10일 만기가 돌아오며 표면금리는 연 2.750%다. 국고04125-3109(26-9)는 지난 9월 10일 발행됐으며 2031년 9월 10일 만기, 표면금리는 연 4.125%다.
5년 국채선물 2027년 3월물(KTB5F2703)의 최종결제기준채권으로는 ▲국고04125-3109(26-9) ▲국고03375-3103(26-3)이 지정됐다. 국고03375-3103(26-3)은 지난 3월 10일 발행돼 2031년 3월 10일 만기이며 표면금리는 연 3.375%다.
10년 국채선물 2027년 3월물(KTB10F2703)은 ▲국고04250-3606(26-6) ▲국고03250-3512(25-11)가 최종결제기준채권이다. 두 채권의 만기는 각각 2036년 6월 10일과 2035년 12월 10일이며 표면금리는 각각 연 4.250%, 연 3.250%다.
30년 국채선물 2027년 3월물(KTB30F2703)은 ▲국고04500-5609(26-8) ▲국고03500-5603(26-2)가 지정됐다. 만기는 각각 2056년 9월 10일과 2056년 3월 10일이며 표면금리는 각각 연 4.500%, 연 3.500%다.
국채선물 최종결제기준채권은 한국거래소가 파생상품시장 업무규정 시행세칙에 따라 6개월 단위 이자지급방식의 국고채 가운데 지정하는 채권이다.
국채선물은 액면가 100원, 표면금리 연 5%인 국고채를 기초자산으로 하는 파생상품이다. 실제로 이와 동일한 조건의 국고채가 존재하지 않는 점을 고려해 거래소가 잔존기간 등의 조건을 충족하는 국고채를 조합해 최종결제기준채권으로 지정한다.
최종결제기준채권별 현물수익률은 금융투자협회가 매일 오전 11시30분과 오후 4시를 기준으로 산출한다. 해당 수익률은 금융투자협회 홈페이지와 코스콤 CHECK 단말기, 연합인포맥스 등을 통해 공표된다.
dconnect@newspim.com