관악중소벤처진흥원, 10월 1·3일 '2026 관악S밸리 창업페스티벌' 개최

AI 핵심 요약beta
- 관악중소벤처진흥원이 10월 1일과 3일 관악S밸리 창업페스티벌을 연다.
- 행사는 투자 유치와 판로 개척을 위한 실무 연계 프로그램으로 꾸몄다.
- 1대1 밋업·데모데이·투자상담회 등으로 창업 생태계 구축을 지원했다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 관악중소벤처진흥원은 오는 10월 1일과 3일 양일간 관악구청 일대에서 '2026 관악S밸리 창업페스티벌'을 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 'Beyond Borders, Beyond Startup'을 주제로 창업기업의 투자 유치 및 판로 개척 등 실무 연계 프로그램 중심으로 기획됐다.
주요 세부 프로그램으로는 관악S밸리 입주기업을 대상으로 진행되는 '1:1 전문가 밋업'이 마련된다. 해당 프로그램은 해외 및 온·오프라인 유통망 확보를 논의하는 'MD 트랙'과 국내외 벤처캐피털(VC) 및 액셀러레이터(AC) 소속 심사역이 참여해 자금 조달을 상담하는 '투자 트랙'으로 구분된다. 각 기업별 상담은 사전 신청 및 매칭을 거쳐 30분 단위로 진행된다.
스타트업 투자를 연계하기 위한 '데모데이'와 '투자상담회'도 실시된다. 데모데이에서는 7개 창업팀이 자사의 사업 모델과 서비스를 발표하고 전문 심사위원단의 평가를 받는다. 이어지는 투자상담회에는 총 15개 기업이 참가해 투자자와 직접 대면 미팅을 진행한다.
예비창업자 및 초기 창업가를 위한 '창업 아이디어 경진대회'에는 총 20개 팀이 참가해 사업 타당성과 구체성을 검증받는다. 이와 함께 창업기업의 혁신 기술을 기존 상용 기업과 연계하여 실질적 사업화 성과를 점검하는 '오픈이노베이션 성과공유회'가 동시 운영된다.
주관 기관인 관악중소벤처진흥원은 본 행사를 통해 우수기업 전시, 창업 정책 홍보, 투자 연계 등 지역 내 창업 생태계 구축을 지원하고 있다. 올해 행사의 기획 및 현장 총괄 운영은 지난 2023년부터 관악S밸리 창업페스티벌 운영을 전담해 온 '벤트리프로젝트'가 맡아 세부 프로그램 간 동선과 기술 연계를 관리한다.
ohzin@newspim.com