삼성전자·SK하이닉스 글로벌 IR 한자리에…'코리아 프리미엄 위크' 첫발

AI 핵심 요약beta
- 금융위와 거래소가 15일 한국자본시장 행사로 KPW 2026을 첫 개최한다고 밝혔다.
- 오는 28일부터 내달 16일까지 3주간 42개 기관이 참여한다.
- 삼성전자 등 IR과 세미나를 열어 글로벌 투자자 소통을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융위원회와 한국거래소가 국내 자본시장 관련 행사를 한데 모은 대규모 IR·컨퍼런스인 'Korea Premium Weeks 2026'을 첫 개최한다. 일본과 대만 등 아시아 주요국에서 통합 자본시장 행사를 운영하는 가운데 한국 자본시장의 글로벌 경쟁력을 알리는 정례 행사로 육성한다는 계획이다.
금융위와 거래소는 오는 28일부터 다음 달 16일까지 3주간 'Korea Premium Weeks 2026'을 개최한다고 15일 밝혔다. 이번 행사는 금융위와 거래소를 비롯해 증시 유관기관, 금융투자업계, 언론사 등 42개 기관과 55개 상장기업이 참여하는 국내 최대 규모의 자본시장 행사로 마련됐다.
그동안 국내 자본시장 IR과 컨퍼런스는 기관별로 개별 개최돼 해외 기관투자자와 국내 참가자들의 관심이 분산되고 한국 증시 전반의 경쟁력을 종합적으로 알리는 데 한계가 있었다는 게 금융당국의 설명이다. 이에 일본 'Japan Weeks', 대만 'Taiwan Weeks'처럼 국내 자본시장 관련 행사를 특정 기간에 집중해 글로벌 투자자와의 정례적인 소통 창구로 만들겠다는 취지다.
행사는 1주차 핵심주간과 2~3주차 후속주간으로 나뉜다. 전체 기간 약 25개의 행사가 릴레이로 열린다. 첫 주에는 정부와 거래소가 주관하는 글로벌 컨퍼런스를 중심으로 자본시장 개혁, 기업지배구조, 외환시장 개혁 등 정책 현안을 다룬다. 29일에는 자본시장 인프라 선진화와 코스닥 경쟁력 강화, ETP 시장의 질적 성장 방안 등을 논의한다.
국내 대표 기업들의 글로벌 IR도 진행된다. 삼성전자, SK하이닉스, 삼성바이오로직스, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, 신한금융지주, 로보티즈 등이 해외 기관투자자를 대상으로 기업 설명회와 1대1 미팅을 진행한다. 국내외 연기금과 국부펀드, 글로벌 롱·헤지펀드 등이 참여하는 비공개 라운드테이블도 예정돼 있다.
개인투자자를 위한 프로그램도 마련된다. 30일에는 오건영 신한 프리미어 패스파인더 단장, 염승환 LS증권 이사, 김성일 업라이즈 투자자문 대표, 김동엽 미래에셋 투자와연금센터 상무 등이 참여하는 세미나가 열린다. 청년층의 자산 형성부터 노후 대비까지 생애주기별 자산관리와 연금투자 전략 등을 다룰 예정이다.
이밖에 불공정거래 근절과 투자자 보호 강화를 논의하는 건전증시포럼, 파생·해양금융 글로벌 세미나, 토큰증권(STO) 관련 글로벌 컨퍼런스 등도 열린다. 2주차에는 코스닥·코넥스 등 성장기업과 벤처 회수시장에 초점을 맞추고, 3주차에는 증권사와 자산운용사 등 민간 금융회사가 주도하는 IR과 투자전략 세미나가 이어진다.
글로벌 자본시장 주요 인사들도 참석한다. 개막식에는 일본 금융청장, 골드만삭스 아시아태평양·일본지역 사장, 블랙록 글로벌 파트너스 오피스 공동대표 등이 현장에 참석할 예정이며, 나스닥·S&P·ASIFMA·Vanguard 등의 주요 인사도 참여한다.
금융당국과 거래소는 이번 행사를 일회성 행사에 그치지 않고 앞으로 정례적으로 운영해 한국 자본시장을 대표하는 글로벌 IR·컨퍼런스로 발전시킬 방침이다.
rkgml925@newspim.com