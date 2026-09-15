SKT, 콜센터품질지수 5년 연속 최우수 기업 선정

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤이 15일 KS-CQI서 5년 연속 최우수로 선정했다.
- 고객센터 전 상담에 AI를 도입해 맞춤 코칭과 분석을 했다.
- 단순 업무는 AI가 맡고 상담사는 공감 중심 대응에 집중했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 한국표준협회가 주관하는 2026 콜센터품질지수(KS-CQI) 조사에서 5년 연속 최우수 기업으로 선정됐다.
KS-CQI는 신뢰성, 친절성, 적극성, 접근용이성, 물리적 환경, 본원적 서비스, 부가적 서비스 등 7개 구성요소 39개 항목으로 매년 콜센터 서비스 품질을 평가한다.
SKT 고객센터는 전 상담 과정에 인공지능(AI)을 도입했다. 상담사는 AI 솔루션을 통해 고객 만족도를 분석하고 맞춤형 코칭을 받는다. 불만족 사례는 대화 속도와 억양 등을 추가 분석해 보완점을 파악한다.
SKT는 AI로 상담 예약 접수, 확인, 주문 취소 등 단순 반복 업무를 처리하도록 하면서 상담사는 고객 공감 역량을 키우는 데 집중하도록 했다. 감성 케어와 소통 중심의 정기 교육을 시행 중이다.
고객 상담 시 자주 쓰는 표현을 AI로 분석해 어려운 통신 용어를 쉬운 말로 순화하는 교육도 강화하고 있다. '감도미약'을 '신호가 약함'으로, '공기계'를 '안 쓰는 휴대폰'으로 바꿔 상담하는 식이다. AI 챗봇과 콜봇 고도화를 통해 24시간 상담 서비스를 제공하면서 고객 대기시간을 단축했다.
이혜연 SKT 고객가치혁신실장은 "고객센터는 고객 문의에 응대하는 곳을 넘어 고객 경험을 설계하는 핵심 조직으로 진화해야 한다"며 "정교한 AI 기술과 상담사의 진정성 있는 공감 역량을 결합해 고객이 더욱 신뢰할 수 있는 서비스를 제공해 나가겠다"고 밝혔다.
origin@newspim.com