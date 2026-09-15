엔씨 '길드워2', 확장팩 마지막 업데이트 '코드 오브 크리에이션' 출시

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 15일 길드워2 확장팩 마지막 업데이트를 출시했다.
- 신규 지역·레이드·프랙탈과 전설 무기를 추가했다.
- 확장팩 구매자는 추가 비용 없이 즐길 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10인 레이드·50인 컨버전스 등 협동 콘텐츠 추가
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 엔씨의 PC 온라인 다중접속역할수행게임(MMORPG) '길드워2'가 여섯 번째 확장팩 '비전 오브 이터니티'의 마지막 대규모 업데이트를 선보인다.
엔씨는 15일(현지시간) 북미와 유럽 지역에 '코드 오브 크리에이션(Code of Creation)' 업데이트를 출시한다고 밝혔다.
길드워2는 엔씨의 북미 개발 스튜디오 아레나넷이 개발한 PC 온라인 MMORPG다. 비전 오브 이터니티는 지난해 10월 출시된 여섯 번째 확장팩으로 분기별 대규모 업데이트를 통해 콘텐츠를 추가해왔다.
이번 업데이트에서는 신규 탐험 지역 '레이스프링 할로우스'가 추가된다. 이용자는 확장팩의 무대인 카스토라 섬을 둘러싼 이야기의 결말을 확인하고 새로운 숙련도와 방어구, 무기 세트 등을 획득할 수 있다.
협동 전투 콘텐츠도 확대된다. 최대 10명이 참여하는 신규 레이드와 최대 50명이 참여하는 컨버전스 콘텐츠 '넥서스 오브 이터니티'가 추가된다. 두 콘텐츠는 같은 명칭을 사용하지만 참여 인원과 공략 방식이 다르다.
최대 5명이 참여하는 미니 던전 프랙탈 '솔리터리 쓰론'도 선보인다. 엔씨는 향후 일부 콘텐츠에 상위 난이도인 챌린지 모드를 추가할 예정이다.
이와 함께 신규 전설 등급 무기 '웨이지스 오브 스타즈', 캐릭터 빌드를 확장할 수 있는 신규 유물, 새 시즌 보상을 담은 '마법사의 금고' 등을 추가한다.
이번 업데이트를 통해 비전 오브 이터니티는 출시 당시 예고했던 신규 지역 2종과 10인 규모 레이드, 전설 등급 장비 등 주요 콘텐츠를 모두 선보이게 됐다. 확장팩 구매자는 추가 비용 없이 업데이트 콘텐츠를 이용할 수 있다.
flurry327@newspim.com