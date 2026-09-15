포스코청암재단, 제2호 청암히어로즈에 허원배 대표회장 선정

AI 핵심 요약beta
- 포스코청암재단이 15일 허원배 대표회장을 청암히어로즈 2호로 선정했다.
- 허 회장은 시상식서 상금 3000만원과 상패를 받았다.
- 그는 40년간 농업·복지·교육·환경 활동을 이어왔다.
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수상자에 상금 3000만원·상패 수여
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=포스코청암재단은 제2호 '청암히어로즈' 수상자로 허원배 부천시지속가능발전협의회 대표회장을 선정했다고 15일 밝혔다.
포스코청암재단은 이날 서울 포스코센터에서 시상식을 열고 허 회장에게 상금 3000만원과 상패를 수여했다.
청암히어로즈는 지역사회 곳곳에서 나눔을 실천하며 공동체 발전에 기여한 숨은 공로자를 발굴해 시상하는 사업이다.
허 회장은 농업과 복지, 교육, 환경 등 다양한 분야에서 약 40년간 사회적 약자와 지역 공동체를 위한 활동을 이어왔다.
1982년 충남 아산의 농촌마을에서 무농약 자연농법을 실천하는 청년 생산자 모임을 조직했으며, 해당 모임은 이후 푸른들영농조합법인으로 성장했다. 현재는 400여명의 생산자가 도시 소비자와 직거래하는 기반으로 자리 잡았다.
허 회장은 이후 사회적 약자의 권익 신장과 지역 공동체 회복으로 활동 영역을 확대했다. 1985년부터 각종 공익단체에서 위원과 이사, 소장, 이사장 등을 맡았으며 장애인편의시설 시민모임 활동 등을 통해 장애인 이동권 확보와 복지제도 개선에도 참여했다.
교육 분야에서는 대학 교수와 대학 이사장을 지내며 후학 양성과 교육환경 개선 활동을 이어왔다.
최근 10여년 동안에는 환경과 지역 공동체 활동에 집중하고 있다. 부천시지속가능발전협의회 대표회장을 맡아 기후변화 대응과 생태환경 보전 사업 등을 추진하고 시민사회와 대학, 청년, 초·중·고교생 등이 참여하는 교육 네트워크를 구축했다.
이 같은 활동은 지역 현안을 민·관·학 협력으로 해결한 사례로 평가받아 지난해 지속가능발전 공모전에서 최우수상인 장관상을 받았다.
포스코청암재단은 "앞으로도 삶의 현장에서 공동체에 기여하며 사회적 가치를 만들어가는 인물들을 지속적으로 발굴하고 격려할 계획"이라고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com