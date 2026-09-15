이찬진 금감원장 "금융지주 자회사 CEO 승계 절차 강화해야"

AI 핵심 요약beta
- 이찬진 금감원장이 15일 CEO 승계 투명성 강화를 주문했다.
- 은행장 포함 연말 인선 앞두고 절차 미흡을 지적했다.
- 금감원도 승계 기준·기록 점검을 강화하기로 했다.
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은행장 인선 겨냥 "자회사 CEO 승계 절차 미흡"
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 이찬진 금융감독원장이 연말 은행장을 비롯한 금융지주 자회사 최고경영자(CEO) 인선을 앞두고 경영승계 절차의 투명성과 공정성을 강화해야 한다고 강조했다. 금융감독원도 CEO 승계 과정에 대한 점검을 강화한다는 방침이다.
15일 금융감독원에 따르면 이 원장은 이날 임원회의에서 "연말까지 은행장을 포함한 다수의 금융지주 자회사 CEO 경영승계절차가 진행될 예정"이라며 "대부분 금융지주 자회사대표이사후보천위원회(자추위)가 수립한 자회사 CEO 승계절차가 미흡하고, 자회사 임원후보추천위원회(임추위)의 역할도 제한적인 것으로 파악된다"고 지적했다.
구체적으로 CEO 자격요건이 추상적으로 정의돼 있고 후보 압축 단계별 최소 검증기간이 운영되지 않는 점, 상시후보군 관리가 형식적으로 이뤄지는 점, 후보군 압축·검증 절차가 불투명한 점 등을 문제로 꼽았다.
또 지배구조 모범관행에 따라 지주 자추위가 자회사 CEO 상시후보군 현황 등을 공유하거나 은행 임추위에 추천권을 부여한 곳도 일부 금융지주에 그치고 있다고 짚었다.
그러면서 이 원장은 "향후 후보군 선정과 검증·평가, 관련 기록 등 CEO 승계 전 과정에서 투명성과 공정성을 한층 강화해야 한다"고 강조했다.
특히 그는 "올해 1월부터 운영 중인 '지배구조 선진화 태스크포스(TF)'에서 CEO 선임이 특정 계파나 친소 관계 등에 기반해 폐쇄적으로 운영되지 않도록 다양한 개선방안이 논의됐다"며 "금융회사들이 투명하고 공정한 경영승계절차를 운영해 주주가치 제고에 기여할 수 있도록 노력해달라"고 당부했다.
금감원도 향후 CEO 승계가 투명하고 공정한 기준에 따라 진행되는지 여부에 대한 점검을 강화할 계획이라고 밝혔다.
romeok@newspim.com