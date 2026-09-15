컴투스홀딩스 '아레스', 글로벌 정식 출시…싱글 플레이 중심으로 개편

AI 핵심 요약beta
- 컴투스홀딩스가 15일 ‘아레스’ 글로벌 정식 출시했다.
- 북미·유럽·동남아서 모바일·PC 크로스플레이 지원했다.
- 싱글 중심 개편에 협동 PvE·선택형 PvP를 더했다.
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모바일·PC 크로스플레이 지원…PvP는 선택형 콘텐츠로 분리
[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = 컴투스홀딩스가 액션 역할수행게임(RPG) '아레스: 더 아이언 뱅가드'를 글로벌 시장에 정식 출시했다고 15일 밝혔다.
아레스는 세컨드다이브가 개발한 게임으로 북미와 유럽, 동남아 등 주요 지역에서 서비스된다. 애플 앱스토어와 구글 플레이 등 모바일 플랫폼과 PC 간 크로스플레이를 지원한다.
글로벌 버전은 기존 다중접속역할수행게임(MMORPG) 방식에서 벗어나 싱글 플레이 중심의 액션 RPG로 게임 구조를 개편했다.
게임 초반에는 스토리와 전투를 혼자 진행하는 싱글 콘텐츠를 중심으로 구성하고, 캐릭터 성장 이후에는 레이드 등 협동 PvE와 시즌제 콘텐츠로 확장되는 방식이다. PvP는 이용자가 선택해서 참여할 수 있는 콘텐츠로 분리했다.
전투에서는 두 종류의 슈트를 실시간으로 교체하는 '슈트 체인지'와 회피·연계 콤보 시스템을 제공한다. 거대 메카닉 '골리앗'을 활용한 탑승 전투와 '발키리' 공중전 등도 포함됐다.
컴투스홀딩스는 정식 출시에 앞서 지난 8월부터 인도네시아와 말레이시아, 브라질, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 6개국에서 얼리 론칭을 진행했다.
flurry327@newspim.com