'균형에서 미래 해법 찾는다'…제6회 전인적 세계시민위크 진행

AI 핵심 요약beta
- UNAI 한국협의회와 한동대가 14~15일 전인적 세계시민위크를 열었다.
- 행사는 균형과 역사를 주제로 세계시민의 지혜를 모색했다.
- 4개 강연으로 자유·평등, 기억·화해, AI를 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유엔 아카데믹임팩트 한국협의회(UNAI 한국협의회)와 한동대학교 김영길 GRACE 스쿨이 공동 주관한 '제6회 전인적 세계시민위크 H.U.M.A.N in 창조 2026'이 지난 14~15일 양일간 한동대학교 김영길 GRACE 스쿨에서 개최됐다.
행사는 전인적 세계시민의식을 바탕으로 현실에 대한 통찰과 미래의 방향성을 모색하는 심화 강연 '월드 위즈덤 토크(World Wisdom Talks)'를 중심으로 구성됐다. 복합 위기와 기술 혁명 속에서 인류가 지향해야 할 본질적 내용와 실천 방안을 조명했다.
핵심 키워드인 '균형'은 빠르게 변화하는 시대에 다양한 내용의 충돌 속에서 서로 다른 내용를 함께 바라보고 더 나은 길을 찾아가는 지혜가 필요하다는 문제의식에서 출발했다. 이는 하나의 내용를 선택하거나 기계적으로 균형을 맞추는 것이 아니라, 서로 상충하는 내용들이 어떻게 함께 공존할 수 있는지를 묻고 모색하는 태도를 의미한다고 UNAI 한국협의회 측은 설명했다.
미래 논의에서 '역사'를 출발점으로 삼은 이유는 오늘날 세계 정세와 위기 상황이 인류 사회가 오랜 시간 고민하고 선택해 온 본질적인 질문들과 긴밀하게 맞닿아 있기 때문이라고 행사 측은 밝혔다. 역사는 미래에 대한 정답을 제시하기보다 우리가 어디에서 출발해 현재 어디에 서 있는지를 성찰하게 하며, 앞으로 나아갈 방향을 생각할 수 있는 시야와 혜안을 제공한다는 취지다.
유중근 UNAI 한국협의회 이사장은 "이번 'World Wisdom Talks'는 전문가들이 이미 알고 있는 답변을 학생들에게 전달하는 자리가 아니라, 각 분야의 이용과 지혜를 다음 세대와 나누고 새로운 질문을 함께 시작하는 자리"라고 행사의 성격을 설명했다. 이어 학생들에게 강연을 통해 자신만의 '좋은 질문 하나'를 품고 돌아가, 지식과 능력에 책임을 질 줄 아는 성숙한 세계시민으로 성장해 달라고 당부했다.
전인적 세계시민위크는 2021년 제1회 대회를 시작으로 매년 논의의 범위를 확장해 왔다. 제2회에서는 ESG 내용와의 융합, 제3회에서는 미래 비전 및 로드맵 구축, 제4회에서는 복합 위기 속 내용와 책임 성찰, 제5회에서는 지속가능한 사회를 위한 변화·기술·협력의 실천 무브먼트를 제시했다.
이번 제6회 행사는 기존의 규범적 선언이나 개념 정립을 넘어 구체적인 역사와 최전선 산업 현장의 케이스 스터디를 배치한 점이 회사 측은 설명했다. 각 대륙과 문명권의 갈등과 제도적 실험의 역사, 첨단 기술 현장의 실무 이용을 바탕으로 오늘날 세계시민이 갖춰야 할 성찰의 지혜를 살펴봤다.
구체적으로 미국의 건국과 한국의 발전사(미주·한국), 유럽의 통합 과정(유럽), 한·중·일의 과거사(동아시아), 첨단 영상 테크놀로지를 주도하는 산업 현장(AI)을 연결해 과거와 현재, 미래를 아우르는 담론을 형성했다.
행사의 핵심 프로그램인 'World Wisdom Talks'는 인류 문명의 과거와 현재, 미래를 아우르는 4개의 질문을 축으로 진행됐다. 함재봉 한국학술연구원 원장, 조홍식 숭실대 교수, 김항 연세대 교수, 스티븐 오 XM2 대표가 연사로 나서 각각 자유와 평등, 다양성과 통합, 기억과 화해, AI와 인간의 창조성을 주제로 강연했다.
이번 행사는 과거의 역사(세션 1~3)와 미래의 기술(세션 4)을 교차해 살펴보는 방식으로 진행됐다. 참가자들이 복합 위기 속에서 스스로 중심을 잡고 서로 다른 내용 사이에서 '균형(Balance)'을 모색할 수 있도록 프로그램을 구성했다는 것이 한동대학교 김영길 GRACE 스쿨 관계자의 설명이다.
whitss@newspim.com