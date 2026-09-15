롯데마트, 추석 선물세트 본판매…5만원 미만 상품 20% 확대

AI 핵심 요약beta
- 롯데마트가 17일부터 24일까지 추석 선물세트를 판매했다.
- 가성비·신선·맞춤형 3가지 테마로 세트를 구성했다.
- 사전예약 매출은 14.9% 늘고 할인·증정 혜택을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데마트가 이달 17일부터 24일까지 8일 간 전점에서 추석 선물세트를 판매한다고 15일 밝혔다. 가성비 세트와 고품질 신선식품 세트, 개인 취향 맞춤형 세트 등 3가지 테마로 구성했다.
이번 판매는 명절 문화가 변화하고 고물가 상황을 반영한 것이다. 전체 세트 품목 수를 전년 대비 10% 늘렸고, 5만원 미만 가성비 세트는 20% 확대했다.
사전예약 실적은 호조를 보였다. 지난달 6일부터 이달 14일까지 사전예약 매출은 전년 동기간 대비 14.9% 증가했다. 가격대별로는 5만원 미만 가성비 세트가 33%, 10만원대 신선 세트가 16% 각각 늘었다.
가성비 세트는 핸드캐리형 상품을 중심으로 구성했다. 충주 프레샤인 사과(17~20입)는 엘포인트 회원 대상 4만9900원, 천안배(5~6입)는 4만4900원에 판매한다. 충주사과(10~12입, 3kg)는 2만9000원, 한판 제스프리 골드키위(12입)는 1만6900원에 선보인다. 양반 들기름김 세트, CJ 토종김, 양반김 라인프렌즈 참기름김 세트는 각각 9900원에 판매한다. 지난 추석 판매량 1위를 기록한 매일견과 하루한줌(80봉)은 물량을 25% 확대해 2만9900원에 준비했다.
10만원대 신선 세트도 강화했다. 미국산 소LA식 갈비세트(꽃갈비 1.2kg×2)는 엘포인트 회원에게 9만9000원에 제공한다. 영주 소백산 사과와 자이언트 사과·배(사과 5입, 배 4입)는 행사카드 결제 시 각각 8만9900원, 11만9000원에 판매한다. 제주산 산지뚝심 은갈치 세트(1.8kg·4미·냉동)는 16만9000원이다.
개인 취향을 겨냥한 세트도 준비했다. 다시마 숙성 프리미엄 사시미 오마카세는 광어, 연어, 참돔 3종과 사시미 칼, 와사비, 간장을 포함해 엘포인트 회원가 9만9000원에 구매할 수 있다. 양념 돼지 왕갈비 구이 세트(1kg×2)는 5만9000원, 뉴트리원 올레토 세트는 2만9980원에 판매한다.
가공식품과 일상용품은 3만원 미만 실속형 세트 중심이다. 동원스페셜10호는 행사카드 결제 시 2만9920원, 청정원L5호는 1+1 행사로 세트당 2만6900원에 구매할 수 있다. 엘지K자개 핸드케어 세트(1만4950원)와 엘지 샴푸&바디 프리미엄 퍼퓸 컬렉션(3만6900원)도 1+1 혜택을 제공한다.
행사카드 결제 시 세트 종류에 따라 최대 30% 할인을 받을 수 있으며, 구매 금액대별로 최대 50만원 상당의 상품권 증정 또는 즉시 할인 혜택을 받을 수 있다.
nrd@newspim.com