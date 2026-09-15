샵링커, 이미지 업로드·관리 지원하는 '이미지호스팅' 베타 출시

AI 핵심 요약beta
- 샵링커지앤씨가 15일 이미지호스팅 베타 서비스를 출시했다.
- 최대 5GB 무료 저장과 무제한 다운로드를 지원했다.
- 10월 AI Makers 연계 상용서비스 출시를 예고했다.
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무료 저장공간에 무제한 다운로드 제공…'샵링커 AI Makers'와 연동으로 편의성 확대
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 쇼핑몰 통합관리 전문기업 샵링커지앤씨가 온라인 판매자의 상세페이지 이미지 관리 이용 절차를 높이기 위한 '이미지호스팅' 베타 서비스를 출시했다.
샵링커 이미지호스팅은 온라인 쇼핑몰 운영 시 반복되는 상품 이미지 등 파일 업로드와 관리 업무를 한곳에서 처리하도록 지원한다. 샵링커 고객은 최대 5GB까지 무료 저장공간을 활용할 수 있으며, 별도 프로그램 설치 없이 샵링커 내에서 이미지를 업로드하고 관리할 수 있다.
일반적으로 이미지호스팅은 유료로 제공되며 다운로드 횟수 제한 등이 있지만, 샵링커 이미지호스팅은 다운로드 및 속도 제한 없이 사용할 수 있다고 회사 측은 설명했다.
지난달 출시한 AI 기반 상세페이지 제작 솔루션 '샵링커 AI Makers'와 연계해 서비스 연결성을 개선하고 있다. AI Makers는 상품 정보를 기반으로 상세페이지 제작을 지원하며, 이미지호스팅을 통해 제작한 상품 이미지를 관리·활용할 수 있다. 10월 정식 서비스 출시 시점에는 AI Makers에서 상품 등록 기능과 연계해 콘텐츠를 바로 사용하는 형태로 활용도가 높아질 예정이다.
샵링커사업본부장 한정길 상무는 "쇼핑몰 통합관리 솔루션에서 이미지호스팅에 대한 수요가 많았다"며 "샵링커 고객들이 상품 등록 시 여러 프로그램을 사용하는 번거로움 없이 사용하도록 고객 이용 절차를 높였다"고 말했다.
샵링커지앤씨는 9월 17일부터 19일까지 SETEC에서 진행되는 2026 코리아 이커머스 페어에 이미지호스팅과 AI Makers를 비롯한 AI 핵심 기능을 선보인다. 9월 한 달간 고객 의견을 수렴해 10월 상용 서비스를 출시할 예정이다.
whitss@newspim.com