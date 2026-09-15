부산 감천항 러시아선박서 프레온 가스 누출…선원 2명 심정지

AI 핵심 요약beta
- 15일 부산 감천항 러시아 어선서 가스 누출 사고가 났다.
- 선원·기사 등 5명이 다쳐 2명은 심정지 상태다.
- 소방·경찰은 냉동창고 작업 중 누출로 보고 조사 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 박성진 기자 = 부산 감천항에 정박 중이던 러시아 어선에서 냉매 작업 중 가스가 새어나와 선원 등 5명이 의식을 잃는 사고가 발생했다.
15일 오전 8시 37분께 부산 사하구 감천동 한 조선소에 수리차 정박 중이던 769t급 러시아 어선에서 프레온 가스가 누출됐다.
이 사고로 러시아 국적 선원과 냉동기 기사, 선장 등 5명이 다쳤다. 이 가운데 2명은 심정지 상태이며 나머지 3명은 경상을 입었다.
당시 이 배에는 러시아인 선원 15명이 타고 있었다. 이 가운데 11명은 스스로 대피했고 나머지 4명은 소방대원에 구조됐다. 구조된 2명이 심정지 상태인 것으로 파악됐다.
프레온 가스는 염화플루오린화탄소(CFCs) 계열 냉매로 상온에서 무색·무취이며 화학적으로 안정적이고 불연성이다. 독성은 낮은 편이지만 공기보다 무거워 밀폐공간에서 누출되면 산소를 밀어내 질식 위험이 큰 것으로 알려졌다.
소방과 경찰은 러시아 원양어선이 냉매 관련 작업 중 냉동창고에서 가스가 새어 나간 것으로 추정하고 선장과 냉동기사 등 관계자를 대상으로 사고 경위를 조사 중이다.
psj9449@newspim.com