현대차·토요타, 고성능차 고객 교류 확대…'짐카나 데이' 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차와 토요타코리아가 11일 인제서 행사를 열었다.
- 고성능 브랜드 고객 80여명이 짐카나 경주에 참여했다.
- 양사는 교차 시승·택시 드라이빙으로 협력을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
아이오닉 5 N·6 N, GR86·GR 수프라 교차 시승
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=현대자동차와 토요타코리아가 고성능 브랜드 고객을 대상으로 모터스포츠 행사를 열고 협력관계 강화에 나섰다.
현대차와 토요타코리아는 지난 11일 강원 인제군 인제스피디움에서 '현대 N x 토요타 GR 짐카나 데이'를 개최했다고 15일 밝혔다. 토요타 GR은 토요타의 고성능 브랜드인 '토요타 가주레이싱(GAZOO Racing)'의 약자다.
이번 행사는 양사가 지난 2024년 10월 경기 용인 에버랜드 스피드웨이에서 '현대 N x 토요타 GR 페스티벌'을 공동 개최한 이후 약 2년 만에 마련됐다.
행사에는 현대 N과 토요타 GR 차주 20명씩 총 40명의 오너 드라이버를 포함해 80여명이 참석했다.
참가자들은 고깔 모양 장애물을 피하며 정해진 구간을 빠르게 통과하는 짐카나 경주에 참여했다. 오전에는 개인전을 진행했으며 오후에는 현대 N 운전자 2명과 토요타 GR 운전자 2명이 한 팀을 구성해 단체전을 치렀다.
두 브랜드 차량을 서로 운전해보는 교차 시승 프로그램도 진행됐다. 현대 N 차주는 토요타 GR 차량을, 토요타 GR 차주는 현대 N 차량을 운전했다.
시승 차량으로는 현대차 아이오닉 5 N과 아이오닉 6 N, 토요타 GR86과 GR 수프라 등이 활용됐다.
이 밖에도 전문 인스트럭터가 운전하는 차량에 탑승해 짐카나 주행을 경험하는 '택시 드라이빙' 프로그램이 마련됐다.
박준우 현대차 N매니지먼트실장 상무는 "현대 N과 토요타 GR이 경쟁을 넘어 열정으로 하나 돼 교류하는 소통의 장을 마련하게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 두 브랜드와 고객들이 함께 소통하고 즐길 수 있는 화합의 장을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com