일제 강제동원 희생자 전국합동위령제 17일 개최...부산·서울서 동시 진행

AI 핵심 요약beta
- 행안부는 17일 일제강제동원희생자 전국합동위령제를 연다
- 위령제는 부산·서울 동시 개최하고 춘천서도 생중계한다
- 유족과 시민 600여명 참석해 희생자 추모와 역사 의미를 되새긴다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 일제강점기 강제동원으로 희생된 이들을 추모하고 유족을 위로하기 위한 전국합동위령제가 부산과 서울에서 동시에 열린다.
행정안전부는 오는 17일 오후 2시 일제강제동원피해자지원재단 주관으로 '제11회 일제강제동원희생자 전국합동위령제'를 개최한다고 15일 밝혔다.
위령제는 부산 남구 국립일제강제동원역사관 7층 추모공원과 서울시청 8층 다목적홀에서 동시에 열린다. 지역적 접근성을 높이기 위해 춘천시평생학습관 5층 다목적강당에서도 행사가 생중계된다.
전국합동위령제는 일제강점기 강제동원으로 희생된 이들의 넋을 기리고 유족의 슬픔을 위로하는 동시에 강제동원의 역사적 의미를 되새기기 위해 2016년부터 매년 열리고 있다.
올해 행사에는 유족과 일반 시민, 학생 등 600여명이 참석할 예정이다. 특히 부산 감만중학교 학생들이 현장에 참석해 강제동원의 역사를 직접 마주하고 기억을 이어가는 시간을 갖는다.
현장 방문이 어려운 국민도 온라인으로 추모에 참여할 수 있다. 행안부와 일제강제동원피해자지원재단 공식 유튜브 채널을 통해 행사 전 과정이 생중계된다.
행사는 식전 종교의례를 시작으로 국민의례, 강제동원 글짓기대회 수상작 낭독, 추모공연, 추모사, 헌화·분향 등의 순서로 진행된다.
행사에 앞서 9월 둘째·셋째 주에는 '강제동원 희생자 사전 추모 주간'도 운영됐다. 국립일제강제동원역사관에서는 QR코드 또는 근거리무선통신(NFC) 태깅을 활용해 기억의 조각을 모으는 스탬프 투어 '기억의 발자국 챌린지'와 강제동원 관련 지식을 겨루는 '기억을 잇는 퀴즈대회' 등이 진행됐다.
윤호중 행안부 장관은 "이번 전국합동위령제는 희생자와 유족의 아픔을 온전히 보듬고 우리가 잊지 말아야 할 역사를 올바르게 되새기는 소중한 계기가 될 것"이라며 "과거의 아픔을 보듬어 희망찬 미래로 나아갈 수 있도록 국민 여러분께서도 추모의 마음을 함께 모아주시길 바란다"고 말했다.
abc123@newspim.com