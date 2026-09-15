금감원, 주택공급 금융지원·PF 매각설명회 개최…'PF 신디케이트론' 확대

AI 핵심 요약beta
- 금감원이 15일 주택공급 금융지원 설명회를 열었다.
- PF 재구조화와 사업장 매각 절차를 안내했다.
- HUG·LH 등 5개 기관이 지원 프로그램을 발표했다.
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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융감독원이 8·13 주택공급 활성화 대책 후속 조치로 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 재구조화와 주택공급 자금 지원을 위한 대규모 설명회를 개최했다.
금감원은 15일 서울 여의도 본원 2층 대강당에서 '주택공급 금융지원 프로그램 및 PF 사업장 매각설명회'를 열고, 개발 단계별 자금 지원 방안과 사업 지연·중단 사업장에 대한 매각 절차를 안내했다.
이번 행사에는 한국토지주택공사(LH), 신한은행, 코람코자산신탁, 캠코, 주택도시보증공사(HUG) 등 5개 유관 기관이 직접 참여해 기관별 지원 프로그램을 발표했다.
초기 브릿지론 단계에서는 코람코자산신탁이 총 6100억원 규모의 'PF 개발앵커리츠'를 통해 기존 브릿지론보다 낮은 금리로 자금을 지원하는 방안을 제시했다. 본PF 전환 단계와 관련해서는 HUG가 2028년까지 건축비의 70%(서울 80%) 수준으로 보증한도를 확대하고, 중소건설사 전용 PF보증 신설 및 보증료율 30% 할인 혜택 등을 설명했다.
사업 전 단계의 일시적 유동성 애로를 해소하기 위해 은행·보험업권이 운용 중인 'PF 신디케이트론'은 지원 한도를 기존 1조원에서 5조원으로 대폭 확대해 시행된다. 이와 함께 LH는 토지매입과 공사비를 지원하는 신축·기축 매입임대 사업을 안내하며, LH 매입약정 체결 후 부동산 취득 시 취득세를 경감(2027년 70%, 2028년 50%)해주는 세제 혜택을 소개했다.
이어 진행된 매각설명회에서는 각 금융협회 및 운용사 관계자들이 참석한 가운데 수도권 주거사업장을 중심으로 사업 재개를 유도하기 위한 경공매 및 자율매각 대상 사업장이 소개됐다. 금감원은 현장에 12개 상담 부스를 설치해 자금 수요자와 공급자 간 정보 비대칭 해소를 지원했다.
금감원 관계자는 "주거용 PF 사업장별로 전담 담당자를 지정해 밀착 관리하고 금융 애로를 신속히 해소할 것"이라며 "사업성이 부족한 부실 사업장은 재구조화와 정리를 통해 주택사업이 신속히 재개될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
ssup825@newspim.com