"가구와 벽면을 하나로"…한솔홈데코, '스토리보드X필름 Vol.10' 리뉴얼

AI 핵심 요약beta
- 한솔홈데코가 15일 한솔 스토리보드X필름 Vol.10을 리뉴얼 출시했다.
- 신제품은 시그니처·스페셜·엔트리 3개 라인업으로 구성했다.
- 오크 등 신규 패턴과 고해상도 인쇄로 디자인 완성도를 높였다.
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스토리보드-필름 간 디자인 일체감 강화
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한솔홈데코가 가구소재 및 인테리어필름 라인업인 '한솔 스토리보드X필름 Vol.10'을 리뉴얼 출시했다고 15일 밝혔다.
'한솔 스토리보드'는 자체 생산한 E0 등급 MDF(중밀도섬유판)에 PET, PP, LPM 등 친환경 및 고기능성 표면재를 접착한 가구 소재로, 싱크대와 붙박이장 등 맞춤형 가구 제작에 주로 사용된다. 함께 선보인 '한솔 스토리필름'은 스토리보드와 동일한 패턴으로 개발된 인테리어필름으로, 가구 주변부와 벽면, 도어 등에 적용해 공간 전체에 일체감 있는 인테리어를 연출할 수 있다.
이번에 리뉴얼된 '한솔 스토리보드X필름 Vol.10'은 ▲천연 소재의 질감을 살린 '시그니처' ▲항균·내지문 등 특수 표면 코팅과 선명한 색감을 강조한 '스페셜' ▲변색에 강해 장기 사용이 가능한 '엔트리' 등 3가지 라인업으로 구분된다.
특히 시그니처 라인은 최신 인테리어 트렌드를 반영해 오크 패턴을 내추럴, 딥브라운, 딥그레이 등 세분화된 톤으로 선보였다. 폭넓은 색상 스펙트럼을 갖춰 다양한 자재와 원활하게 조합할 수 있도록 설계했다.
또한 각 패턴별 최적의 광택도 설계와 고해상도 인쇄 기술을 적용해 우드, 스톤, 패브릭, 메탈, 레더 등 자연물의 색감과 질감을 완벽히 구현했다. 여기에 전문 인테리어 업체와 협업해 개발한 신규 패턴 3종과 기존 인기 패턴인 '에버오크' 라인을 스토리보드에 추가해 디자인 완성도를 극대화했다.
신제품은 서울 구로구에 위치한 직영 쇼룸 '더 한솔홈데코'에서 관람이 가능하며, 자연광 및 주백색 조명 아래에서 조명에 따른 색상 변화를 비교해볼 수 있다.
한솔홈데코 관계자는 "이번 리뉴얼은 다양한 소재의 색감과 질감을 정교하게 구현하는 동시에 한솔 스토리보드와 한솔 스토리필름 간 디자인 연계성을 높이는데 중점을 뒀다"며 "차별화된 패턴과 공정으로 고객의 꾸준한 신뢰를 얻어 10번째 버전까지 온 만큼, 앞으로도 맞춤형 가구 시장의 기준이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com