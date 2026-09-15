LX하우시스, '콜센터 품질지수' 우수기업 6연 연속 선정

AI 핵심 요약beta
- LX하우시스가 15일 KS-CQI 인테리어 부문 우수기업에 선정됐다.
- 2021년 신설 이후 6년 연속 우수기업은 LX하우시스가 유일했다.
- 상담사 교육·IT 고도화로 신속하고 정확한 상담을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LX하우시스는 한국표준협회가 주관하는 '2026년 한국콜센터품질지수(KS-CQI)' 조사에서 올해로 6년 연속 인테리어 부문 우수기업으로 선정됐다고 15일 밝혔다.
KS-CQI 조사에서 인테리어 부문이 신설된 2021년 이후 6년 연속 우수기업으로 선정된 기업은 LX하우시스가 유일하다.
LX하우시스는 상담사의 전문 역량 강화는 물론 IT 시스템 개선을 통해 비대면 상담 체계를 고도화하는 등 인테리어의 모든 단계에서 신속하고 정확한 상담을 제공하기 위한 노력을 이어가고 있는 점을 높이 평가받았다.
우선 LX하우시스의 콜센터 상담사들은 정기적인 인테리어 제품·시공·CS 관련 교육을 받고 있으며, 인테리어 시공 및 보수 교육 참가와 더불어 서비스 엔지니어(SE)와의 협업 학습을 통해 보다 정확한 상담을 제공하기 위해 노력하고 있다.
또한 전문 교육 기관인 LX Z:IN 인테리어 아카데미에서 이론 학습과 실습 교육을 병행해, 콜센터 상담사라면 누구나 전문가 수준의 난이도 높은 상담까지 제공할 수 있도록 하고 있다.
LX하우시스 관계자는 "높은 수준의 고객 상담 품질을 지속적으로 유지해 차별화된 가치를 제공하고 고객 신뢰에 기반한 고객 감동 경영을 전개할 계획"이라고 말했다.
tack@newspim.com