경동나비엔, '나비엔 바스케어' 구독 출시…공기솔루션 결합 할인 도입

AI 핵심 요약beta
- 경동나비엔이 15일 나비엔 바스케어 구독을 출시했다
- 욕실 습기와 냄새를 4가지 모드로 관리한다
- 결합 할인과 6개월 케어서비스도 제공한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
반년 주기로 전문 케어서비스 제공
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 경동나비엔이 욕실 공기질 관리 솔루션 '나비엔 바스케어'를 구독 서비스로 정식 출시하고, 다양한 제품 이용 시 혜택을 제공하는 '결합 할인' 제도를 도입한다고 15일 밝혔다.
경동나비엔은 지난 7월 출시된 '나비엔 바스케어'의 구독 전환을 통해 욕실까지 공기질 관리 영역을 넓히고, 전문 케어서비스와 가격 혜택을 결합해 고객 접근성을 대폭 높였다. '나비엔 바스케어'는 제습, 온풍, 드라이, 배기 등 4가지 모드를 통해 샤워 후 발생하는 습기와 냉기, 냄새를 통합 관리하는 쾌적 공간 조성 솔루션이다.
이번 바스케어 구독 론칭으로 경동나비엔은 기존 제습 환기청정기, 3D 에어후드와 함께 집안 전체의 공기질을 책임지는 '생활공기솔루션' 구독 체계를 완성하게 됐다. 위생 관리가 핵심인 제품 특성을 고려해 구독 고객에게는 6개월마다 전문가가 방문하는 케어서비스를 제공하며, 제품 점검, 내·외부 클리닝, 필터 세척, 살균 및 탈취 등을 종합 지원한다.
아울러 합리적인 이용을 돕기 위해 결합 할인 제도를 신설했다. 두 개 이상의 상품을 동시 구독할 경우 할인이 적용되는 방식으로, 예를 들어 제습환기청정기와 나비엔 바스케어를 함께 이용하면 월 4,000원의 할인이 제공된다. 추가 프로모션 적용 시 월 3만 원대로 집안 공기와 욕실을 함께 케어할 수 있다. 이 외에도 가스보일러, 숙면매트 등 주요 제품군이 결합 할인 대상에 포함된다.
한편 경동나비엔은 단순한 공기 청정을 넘어 온도, 습도, 냄새까지 맞춤 제어하는 '생활공기솔루션'을 지속 확장하고 있다. 생활공기솔루션은 공기를 단순히 공간 단위로 관리하는 데서 나아가 고객의 생활 활동에 맞춰 최적의 공기 환경을 제공하는 솔루션이다.
경동나비엔 관계자는 "생활환경솔루션 기업으로서 앞으로도 공기질 관리와 난방, 숙면 등 고객의 생활 전반을 아우르는 다양한 솔루션을 구독 형태로 제공해 더욱 쾌적한 생활환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com