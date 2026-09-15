SK인텔릭스 나무엑스, 말레이시아 런칭…글로벌 웰니스 로봇 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- SK인텔릭스가 14일 말레이시아서 나무엑스 런칭 행사를 열었다
- 나무엑스는 공기정화·라이브뷰·음성제어 기능을 갖춘 웰니스 로봇이다
- 말레이시아를 시작으로 미국 등 글로벌 시장 공략에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
자율주행·온디바이스 LLM 결합한 독보적 웰니스 로봇
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = SK인텔릭스는 자사 AI(인공지능) 웰니스 로보틱스 브랜드 '나무엑스(NAMUHX)'가 지난 14일 말레이시아 현지에서 공식 런칭 행사를 열고 글로벌 시장 진출에 나섰다고 15일 밝혔다.
현지 주요 정부 인사 및 협력사 관계자들이 대거 참석한 가운데 열린 이번 행사는 국내 시장에서 안정적인 사업 기반을 구축한 나무엑스가 추진하는 첫 해외 시장 확장이라는 점에서 의의가 크다.
SK인텔릭스가 첫 해외 거점으로 점찍은 말레이시아는 국가 차원의 디지털 정책을 통해 기존 서비스·제조업 중심에서 AI 및 첨단 기술 기반 산업으로 빠르게 전환 중이다. 특히 동남아시아의 AI 및 데이터센터 허브로 급부상하고 있어, 기술력 중심의 시장 선점을 위한 전략적 요충지로 평가받는다.
나무엑스는 고도화된 AI 기술과 로보틱스를 결합해 일상 전반을 케어하는 세계 최초의 웰니스 로봇이다. 주요 기능으로는 공간별 공기 오염원을 감지해 자율주행하며 정화하는 '에어 솔루션', 실시간 영상 확인 기능인 '라이브 뷰', 인터넷 연결 없이 음성 제어가 가능한 온디바이스 LLM 기반의 인터랙션 기능을 갖췄다.
아울러 비접촉 방식으로 5대 건강 지표를 측정하는 '바이탈 사인 체크' 기술을 탑재해 일상적 건강 관리까지 지원한다. 여기에 글로벌 수준의 개인정보 보호 체계인 'ISO/IEC 27001' 인증을 취득하며 기술력과 함께 엄격한 보안성을 입증받았다.
나무엑스 관계자는 "말레이시아는 첨단 AI 산업의 성장 잠재력이 매우 높은 시장으로, 이번 런칭 행사를 통해 나무엑스의 차별화된 기술력과 가치를 성공적으로 알렸다"며 "말레이시아를 시작으로 향후 미국 등 글로벌 주요 시장에 나무엑스를 지속적으로 선보이며 세계적인 웰니스 로보틱스 브랜드로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.
stpoemseok@newspim.com