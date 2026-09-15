HD현대, 100MW급 '바다 위 발전소' 개발…AI 데이터센터 전력시장 공략

AI 핵심 요약beta
- HD한국조선해양이 15일 100MW급 부유식 발전설비를 개발했다.
- 미국선급 기본인증을 받아 핵심 설계기술을 확보했다.
- AI 데이터센터 전력 수요 겨냥해 시장 진출을 추진했다.
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육상 발전소 건설 어려운 데이터센터·산업단지 전력 공급 겨냥
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=HD현대가 힘센(HiMSEN)엔진을 활용해 해상에서 전력을 생산하는 100메가와트(MW)급 부유식 발전설비 기술을 개발했다. 인공지능(AI) 데이터센터 확대로 전력 수요가 급증하는 가운데 육상 발전소 건설이 어려운 지역의 전력 공급 시장을 겨냥한다.
HD현대의 조선 부문 중간지주사 HD한국조선해양은 미국선급(ABS)으로부터 100MW급 부유식 발전설비(BMPP·Barge Mounted Power Plant)에 대한 기본인증(AIP)을 획득했다고 15일 밝혔다.
이번 인증을 통해 HD한국조선해양은 부유식 발전설비의 기본 개념설계와 전기 단선도, 복원성 검토 등 관련 핵심 기술을 확보했다.
부유식 발전설비는 바지선 등 해상 부유체에 발전엔진을 탑재해 바다에서 전력을 생산하고 이를 육상으로 공급하는 설비다. 육상 전력 인프라 구축이 어렵거나 단기간에 대규모 전력이 필요한 데이터센터와 산업단지 등에 활용할 수 있다.
HD한국조선해양이 개발한 설비는 자체 개발한 중형 힘센엔진을 기반으로 최대 100MW 규모의 전력을 공급할 수 있도록 설계됐다.
회사는 향후 상세설계와 후속 인증 절차를 거쳐 부유식 발전설비 시장에 본격 진출할 계획이다.
최근 AI 기술 확산과 데이터센터 증설로 글로벌 전력 수요가 빠르게 늘면서 부유식 발전설비도 대안으로 주목받고 있다. 육상 발전소는 부지 확보와 인허가, 환경 규제 등으로 건설에 상당한 시간이 필요한 반면 부유식 발전설비는 입지 제약을 상대적으로 줄일 수 있다는 것이 회사 측 설명이다.
HD한국조선해양 관계자는 "안정적이고 유연한 전력 생산 및 공급 능력은 AI 시대의 핵심 경쟁력이 될 것"이라며 "부유식 발전설비 기술을 더욱 고도화해 글로벌 전력 인프라 시장을 선도하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com