KT클라우드의 AIDC 전략...수도권은 클러스터·지방은 대규모 '투 트랙' 개발

AI 핵심 요약beta
- KT클라우드는 15일 2031년까지 1GW AIDC 공급 계획을 밝혔다.
- 수도권과 비수도권을 나눠 AI 수요 맞춤형 거점을 구축한다.
- 부천·대구 등 순차 공급과 액체냉각 기술도 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 부천 시작으로 2029년 안산까지 AIDC 공급
[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = KT클라우드가 2031년까지 총 1GW 규모의 인공지능 데이터센터(AIDC)를 수도권과 지방에서 투 트랙으로 공급한다.
하나의 초대형 데이터센터를 구축하기보다 수도권과 비수도권을 나눠 AI 워크로드와 고객 수요에 맞는 거점을 구축한다는 구상이다.
KT클라우드는 15일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 'KT클라우드 서밋 2026'에서 AIDC 구축 전략을 공개했다.
우선 KT클라우드는 2031년까지 20여개의 사이트에서 1GW의 AIDC를 구축한다고 밝혔다. 현재 약 200MW 규모의 수요를 확보했으며 나머지 800MW를 공급하기 위해 약 1.2GW 규모의 후보 부지를 확보해 개발을 추진 중이다.
수도권에서는 기존 데이터센터를 거점으로 클러스터를 확대한다. 여의도와 목동을 비롯해 부천·용인·안산 등 주요 지역을 AI 데이터센터 거점으로 활용한다는 계획이다.
여의도는 기존 통신시설을 기반으로 영등포 일대로 확장해 금융·공공 고객의 수요에 대응한다. 목동은 기존 목동 1·2 데이터센터를 중심으로 엔드유저(최종 소비자)와 가까운 지역에서 AI 서비스를 제공한다는 구상이다. 부천과 용인 등에는 고밀도 그래픽처리장치(GPU)를 수용할 수 있는 AI 데이터센터를 구축한다.
최옥진 KT클라우드 DC본부장은 기조강연에서 "수도권은 늘어나는 AI 수요에 초저지연으로 대응하고 기존 인프라 고객은 인접 지역의 상면으로 확장하는 방식으로 개발하고자 한다"고 설명했다.
비수도권에서는 전력과 부지의 확장성을 바탕으로 대규모 AIDC를 구축한다. 부산을 중심으로 한 경상권에서는 KT의 해저케이블 등 글로벌 네트워크와 AI 인프라의 시너지를 고려해 전력과 부지 확장성이 높은 지역을 중심으로 개발을 검토하고 있다.
KT 클라우드는 지방 AIDC를 초기부터 수백 MW 규모를 한 번에 구축하기 보다 40MW 규모의 1단계 사업을 성공적으로 안착시킨 뒤 이후 수백 MW 규모로 확대하는 방식을 추진하고 있다.
연도별로는 2027년 부천을 시작으로 2028년 대구·군산·용인, 2029년 안산 등의 AIDC 공급이 예정돼 있다.
KT 클라우드는 현대차그룹과 협력을 통해 피지컬 AI를 활용한 데이터센터 자율운영도 추진한다. 현대오토에버와 협력해 보스톤다이나믹스의 사족보행 로봇 '스팟'을 활용한 데이터센터 운영 실증을 진행하고 있는 것이다. 이를 통해 데이터센터 내 설비를 센싱하고 물리적 환경에 대응하는 자율운영 기술을 확보한다는 구상이다.
AIDC 1GW 공급을 뒷받침하기 위한 기술 확보에도 힘쓰고 있다. 특히 AI 서버의 고집적화로 중요성이 커진 냉각 기술을 핵심 경쟁력으로 판단해 설계 단계부터 콜드플레이트와 배관, 밸브 등 액체냉각 시스템 전반을 직접 검증하고 압력 손실과 냉각수 공급량 등을 분석해 고밀도 GPU 환경에 대응한다는 계획이다.
AIDC 사업의 핵심 요소로는 3가지를 제시했다. ▲충분한 규모의 인프라 확대 ▲AI 비즈니스와 워크로드 특성에 맞춘 기술 차별화 ▲고객이 원하는 시점에 데이터센터를 공급하기 위한 밸류체인 협력이다.
KT클라우드는 AI 서비스의 핵심 인프라인 AIDC를 전국 단위로 확대하고 클라우드와 네트워크, 데이터센터를 결합한 AI 인프라 사업자로 입지를 강화한다는 계획이다.
최 본부장은 "기술 이니셔티브를 강점으로 적기에 적합한 AI 기술을 구축하고 파트너와 생태계를 확장해 대한민국이 AI 아시아 허브로 도약하는 데 앞장서겠다"고 강조했다.
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