SSG닷컴, 바로퀵 1주년 할인…4만원 구매 시 1만원 쿠폰

AI 핵심 요약beta
- SSG닷컴은 8일 바로퀵 1주년 할인행사를 시작했다.
- 이달 31일까지 무료배송과 할인쿠폰을 제공했다.
- 행사 응모 고객 100명에게 케이크 교환권을 준다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
31일까지 무료배송·경품 행사
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 퀵커머스 서비스 바로퀵 출시 1주년을 맞아 할인과 무료배송 행사를 오는 31일까지 진행한다고 8일 밝혔다.
바로퀵은 이마트 점포 반경 3km 이내 고객에게 주문 상품을 1시간 내외로 배송하는 서비스다. 전국 90개 점포에서 식품과 생활용품 등 1만8000여 종을 취급한다.
이달 매주 화요일과 수요일 낮 12시부터 오후 2시까지 바로퀵 상품을 4만원 이상 구매하면 1만원 할인 쿠폰을 사용할 수 있다.
첫 구매 고객에게는 2만원 이상 구매 시 20% 할인 쿠폰을 제공한다. 할인 한도는 6000원이다. 일반 고객은 4만원 이상 구매 시 최대 1만원까지 15% 할인받을 수 있다.
무료배송 쿠폰은 3만원 이상 구매할 때 사용할 수 있다. 첫 구매 고객과 쓱7클럽 회원은 2만원 이상 구매 시에도 무료배송 쿠폰을 이용할 수 있다.
바로퀵 상품 구매 후 행사에 응모한 고객 가운데 100명을 추첨해 케이크 교환권을 준다. 오는 14일까지 응모한 고객 50명에게는 파리바게뜨 케이크 교환권을, 오는 15일부터 31일까지 응모한 고객 50명에게는 배스킨라빈스 아이스크림 케이크 교환권을 증정한다.
kji01@newspim.com