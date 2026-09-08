SSG닷컴 바로퀵, 1년 만에 주문 7배…배송거점 90곳으로

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점포당 주문도 약 2배 증가

이달 배송 거점 90곳으로 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = SSG닷컴은 퀵커머스 서비스 '바로퀵'의 지난달 전체 일평균 주문 건수가 지난해 9~11월 평균 대비 약 7배로 늘었다고 8일 밝혔다.

바로퀵은 이마트 매장 상품을 인근 고객에게 1시간 내외로 배송하는 서비스로 지난해 9월 출시됐다. 지난달 점포당 일평균 주문 건수도 출시 초기 3개월 평균의 약 2배로 증가했다.

SSG닷컴 바로퀵의 지난달 전체 일평균 주문 건수가 지난해 9~11월 평균 대비 약 7배로 늘었다. [사진=SSG닷컴]

주문 고객 수는 출시 첫 달인 지난해 9월 대비 약 5배로 늘었다. 지난달 주문 고객 가운데 51%는 이전 구매 후 6개월 이내 다시 이용한 고객이었고, 같은 달 3회 이상 주문한 고객은 약 10%였다.

취급 상품은 출시 당시 6000여종에서 현재 1만8000여종으로 3배 늘었다. 신선·가공식품에 즉석조리식품과 생활용품을 추가했다. 배송 거점은 출시 당시 19곳에서 이달 중 90곳으로 확대될 예정이다.

올해 1~8월 매출의 93%는 신선·가공식품 등 먹거리 상품에서 발생했다. 지난달 주문 1건당 평균 구매 상품 수는 6.7개였으며, 전체 주문의 76%에 신선식품이 포함됐다.

SSG닷컴은 출시 1주년을 맞아 오는 30일까지 프로모션을 진행한다. 처음 이용하는 고객에게 2만원 이상 구매 시 사용할 수 있는 무료배송 쿠폰과 20% 할인 쿠폰을 제공한다.

행사 기간 쓱7클럽 회원은 2만원 이상, 일반 고객은 3만원 이상 구매하면 무료배송 혜택을 받을 수 있다.

kji01@newspim.com