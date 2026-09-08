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李대통령, 오늘 한-프 정상회담…호르무즈 파병 머리 맞댈까

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  • 이재명 대통령이 7일 프랑스 파리에 도착했다.
  • 8일 마크롱과 정상회담하며 호르무즈 논의한다.
  • AI·우주·원자력 등 첨단협력도 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

마크롱 대통령과 단독오찬 후 확대정상회담
佛 이미 해상초계기 파병…관련 논의 주목
AI·우주·원자력·바이오 첨단기술 협력 확대

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 파리에 도착했다. 8일부터 파리에서 일정을 시작하는 이 대통령은 9일까지 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 경제 협력부터 호르무즈 해협 관련 논의를 할 것으로 보인다.

이 대통령은 8일 개선문에서 무명용사의 묘에 헌화하고 프랑스 정부가 여는 공식 환영식에 참석한다. 이어 엘리제궁에서 마크롱 대통령과 단독 오찬 후 양국 대표단이 참석하는 확대 정상회담을 한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 3일 오전 청와대에서 열린 한·프랑스 정상회담에서 에마뉘엘 마크롱 대통령과 악수를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.04.03 photo@newspim.com

◆호르무즈 파병 관련 협의 수준·발언 수위 주목   

단독 오찬과 확대 정상회담에서 주의 깊게 다뤄질 부분은 호르무즈 해협 파병 문제로 보인다. 프랑스는 영국과 함께 호르무즈 해협의 안전하고 자유로운 통항을 위한 국제 연합체를 주도 중이다. 이 대통령은 이미 국제 연합체 화상회의에도 참석했었다.

한국 정부는 전투와 비전투 수색을 포함한 파병을 검토 중인 것으로 전해지는 상황이다. 해상초계기와 군수지원함, 폭발물 제거반(EOD)을 비롯해 150명 안팎의 장병을 파병하는 방안을 검토 중인 것으로 전해지기도 했다. 

프랑스가 이미 호르무즈 해협에 해상초계기와 호위함을 배치해서 파병을 검토 중인 한국 정부와 이 대통령이 마크롱 대통령과 논의할 것으로 예상된다. 

청와대 관계자는 7일 프랑스 파리 프레스센터에서 기자들과 만나 "호르무즈 해협의 안정화는 한국에 있어 원유 수입의 안정성, 국민·국가의 안전 확보 차원에서 중요한 사안"이라며 "이 대통령은 이 부분에 있어 많은 고민이 있다"고 전했다.

다만 이 관계자는 "프랑스 정상회담에서 어떤 의제로 어떠한 대화를 나눌지 지금 시점에서는 말씀드리기 어렵다"며 "(정상회담 후) 결과로 말씀드릴 수 있을 것 같다"고 말했다.

청와대 고위 관계자는 지난 4일 춘추관에서 기자들과 만나 "(한-프랑스 정상회담에서 호르무즈 해협 문제를 논의할) 가능성이 없다고 하기는 어렵다"며 "프랑스는 호르무즈 해협 통항에 관한 국제 연대에 가장 먼저 적극 움직인 나라이고 한국과도 그간 협의를 해왔다"고 강조했다.

이 고위 관계자는 "마크롱 대통령의 방한으로 이뤄진 지난 4월 정상회담에서도 (호르무즈 해협 문제를) 논의했다"며 "(이번 정상화담에서 의제에 오를) 가능성이 없다고 할 수는 없다"고 설명했다. 

프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령이 6일(현지시간) 니스 코트다쥐르 공항에 도착해 영접 나온 관계자들과 인사를 나누고 있다. [사진=KTV]

◆AI·우주·원자력·바이오 첨단 기술 협력 확대  

한국과 프랑스는 이번 정상회담에서 인공지능(AI)과 우주, 원자력, 바이오의 첨단기술 협력도 논의한다. 프랑스가 원전 강국인 만큼 이와 관련된 협력 성과를 도출하기 위한 구체적 논의도 진행 중이다. 

마크롱 대통령과의 정상회담 이후에 이 대통령은 한·프랑스 비즈니스 라운드테이블에 참석한다. 양국 20여 개 기업이 참석하며 이 대통령은 두 나라 기업의 가교 역할을 할 것으로 보인다.

이 대통령은 마크롱 대통령 부부가 여는 만찬 행사에 참석하는 것으로 8일 일정을 마친다.

9일에는 브룬 피베 프랑스 하원 의장을 면담한 뒤 동포 오찬 간담회를 한다. 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장을 면담한다.

pcjay@newspim.com

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李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
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서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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