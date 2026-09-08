강릉시, 포남용마거리 일원 '용마미식거리' 사업 추진

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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시가 포남용마거리 골목형상점가를 야간 관광형 골목상권으로 발전시키기 위해 '용마미식거리' 사업을 추진한다고 8일 밝혔다.

오는 11일 유관기관 협약을 시작으로 본격 진행되는 이번 사업은 중소벤처기업부의 '2026년 지역상권 육성(유망골목상권)' 공모에서 선정돼 총 2억 7600만 원이 투입되며 포남용마거리 일원에 '용마미식거리'가 조성될 예정이다.

강릉시청.[뉴스핌 DB] 2023.07.27 onemoregive@newspim.com

이는 상권의 개성을 강화하고 상인 자생력을 키우며 지역 주민과 방문객이 함께 즐길 수 있는 대표적인 골목상권으로 발전하는 것을 목표로 한다.

'용마미식거리'에서는 매주 금요일과 토요일에 '차 없는 거리'를 운영하고 골목 버스킹, K-컬처 공연, 지역 먹거리를 중심으로 한 K-미식 벨트, 각종 체험 프로그램과 로컬 프리마켓이 진행된다. 이를 통해 먹거리를 넘어 다양한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 계획이다.

또 상권 입구의 간판 리모델링, 감성조명 설치, 벽화 포토존 조성 등 거리 경관 개선 작업이 이뤄지고 종합안내소와 물품보관소 등 방문객 편의시설도 마련해 안전한 상권 환경을 조성할 예정이다.

포남용마거리 골목형상점가는 2024년 12월 강릉시 1호 골목형상점가로 지정됐으며 현재 169개 점포가 참여하고 있다. '용마미식거리'는 고려 충숙왕의 부마였던 최문한 선생의 전설에서 유래한 것으로 강릉시는 이 사업을 통해 침체된 골목상권에 활력을 불어넣고 포남용마거리 골목형상점가를 강릉의 대표적인 상권으로 만들 계획이다.

박찬영 경제환경국장은 "골목이 살아야 지역경제가 살아난다는 각오로 경쟁력 있는 골목형상점가 지정을 확대하고, 온누리상품권 가맹 확대와 지역별 특화사업을 통해 시민들이 체감할 수 있는 활성화 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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