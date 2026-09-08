전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

무신사 10조 몸값 가능할까…매출 9배 뛴 해외가 시험대

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 무신사가 8일 유가증권시장 상장 예비심사를 청구했다.
  • 상반기 매출 8217억원으로 역대 최대 실적을 냈다.
  • 해외·오프라인 확장으로 글로벌 공략에 속도를 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

무신사 상반기 수출액 372억 원으로 전년 대비 9배 증가
약국 뷰티 등 복합 라이프 스타일 플랫폼 평가 주목

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 국내 최대 패션 플랫폼인 무신사가 유가증권시장 상장을 위한 예비 심사를 청구하며 IPO 절차에 본격적으로 착수했다. 상반기 역대 최대 매출을 발판으로 삼아 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다.

무신사는 지난해 8월 입찰제안요청서(RFP)를 배포하며 상장을 공식화한 데 이어, 한국투자증권(국내 대표)·KB증권(국내 공동)·씨티그룹글로벌마켓증권(해외 대표)·JP모간(해외 공동)을 주관사로 확정했다. 예심을 통과하면 증권신고서 제출과 수요예측을 거쳐 내년 초 상장까지 이어지는 일정이다.

지난해 주관사 선정 과정에서 일부 증권사는 10조원 이상의 기업가치를 제시한 것으로 알려졌지만, 실제 공모 과정에서는 투자자 보호를 위한 할인율을 적용해 8조원 안팎을 목표로 삼을 것이라는 관측이 지배적이다.

무신사는 올해 상반기 연결 기준 매출 8217억원을 기록해 상반기 기준 역대 최대 실적을 냈다. 전년 동기(6705억 원) 대비 22.5% 늘어난 수치다. 주목할 만한 대목은 해외 성장세다. 최근 실적 발표에서 무신사는 상반기 수출액이 약 372억원으로 전년 동기 대비 9배 이상 증가했다고 밝혔다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 아직 4.5% 수준이지만, 해외 사업을 본격화한 지 얼마 되지 않았다는 점을 감안하면 짧은 기간에 빠른 속도로 저변을 넓히고 있다는 평가가 나온다.

8~10조로 추정되는 국내 최대 패션 플랫폼 무신사가 상장 예비 심사에 입, IPO 절차에 본격 착수했다. [AI그래픽= 김용석 기자]

무신사 관계자는 "글로벌 사업은 온라인, 오프라인 등의 방식으로 한국의 인기 있는 패션과 뷰티 브랜드를 직접 소개하고 알리는 방식으로 전개되고 있다"며 "해외 수출액은 지속적으로 성장하고 있는 단계"라고 설명했다.

수출액 외 해외 사업 지표도 성장세가 뚜렷하다. 일본·미국·태국 등 13개 지역에서 운영되는 무신사 글로벌 스토어의 2분기 거래액은 전년 동기 대비 143% 이상 늘었고, 대만·태국·베트남·인도네시아에서도 거래액이 2배 이상 증가했다. 해외 고객이 플랫폼에 유입되면서 다른 K-패션 브랜드 구매로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡고 있다는 분석이다.

국내 사업의 기초 체력도 탄탄하다. 2분기 무신사 스탠다드의 국내 오프라인 매장 판매액은 전년 동기 대비 64% 늘었고, 방문객은 66% 이상 증가하여 분기 기준 처음으로 1000만 명을 넘어섰다. 성수에 문을 연 무신사 메가스토어는 개점 68일 만에 누적 판매액 약 100억원을 기록했으며, 판매액의 44%가 외국인 고객에게서 나와 오프라인 매장이 내국인과 외국인 모두를 아우르는 거점으로 자리 잡고 있음을 보여주었다.

패션을 넘어선 카테고리 확장도 주목할 만하다. 무신사 뷰티는 온누리약국과 협력해 뷰티와 약국을 결합한 '파머시 뷰티(약국 뷰티)'를 오는 11일 서울 마포구 홍대 인근에 문을 여는 '무신사 뷰티 홍대'에서 처음으로 공개한다. 무신사 스탠다드의 패션 오프라인 확장과 맞물려, 단일 카테고리 패션 플랫폼을 넘어 뷰티까지 아우르는 복합 라이프스타일 플랫폼으로 진화하는 모습이다.

무신사 외관. [사진= 무신사]

시장은 무신사의 목표 기업가치를 8조~10조원 수준으로 보고 있다. LS증권은 무신사가 이 수준의 기업가치를 인정받으려면 국내 플랫폼 성장성을 넘어 무신사 스탠다드의 글로벌 브랜드화와 해외 사업 수익성까지 증명해야 한다고 했는데, 오프라인·글로벌 스토어 성장세가 이 조건을 뒷받침할 근거로 꼽힌다.

업종 분류와 관련해 무신사 관계자는 "거래소 공시에 따르면 업종은 소매업이지만 주요 제품은 플랫폼으로 명시돼 있다"며 "구체적인 심사 과정에 대한 부분은 거래소의 소관 사항으로 확인해 드릴 수 없다"고 답해, 업종 코드와 별개로 실제 사업의 성격은 플랫폼이라는 점을 강조했다.

재무 구조도 강화된다. 상반기 연결 영업이익은 523억원으로 전년 동기 대비 11.2% 감소했는데, 이는 원가 상승과 판관비 증가, 중국·일본 등 해외 사업 확대를 위한 선제적 투자가 맞물린 결과다. 별도 기준 영업이익은 오히려 657억원으로 13.1% 늘어 국내 본업의 수익성은 견고하다. 상반기 연결 기준 당기순손실(155억원)에 대해서도 무신사 측은 판매비와 관리비 부담, 관계 기업 투자 손실에 더해 상환전환우선주(RCPS)를 부채로 인식하면서 발생한 회계상 이자 비용이 반영된 결과라고 설명했다.

무신사 관계자는 "RCPS는 현재 보통주로 전환 중"이라며 "이에 따라 현재 회계장부상 부채로 처리된 부분이 해소되어 재무 건전성이 강화될 것으로 예상된다"고 강조했다.

공모 예정 주식수가 상장 예정 주식수의 약 11.7%에 그쳐 상장 이후 유통 물량 확대 속도에 대한 관심도 함께 제기된다.

무신사 관계자는 "이번 예비 심사는 무신사가 글로벌 기업으로서 성장하기 위한 자금 조달 옵션으로 검토 중인 상장의 타당성을 살펴보기 위한 목적"이라며 "이번 상장 예비 심사를 통해 상장 요건 충족 여부 확인 및 상장을 통한 실익 등을 검토할 계획"이라고 말했다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령 지지율 37.4%[리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 8주 연속 하락하며 또다시 최저치를 경신한 37.4%로 7일 집계됐다. 7일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난달 31일부터 이달 4일까지 전국 18살 이상 유권자 2510명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.5%포인트(p) 내린 37.4%였다. 부정 평가는 59.5%로 지난주보다 0.8%p 상승했고 긍·부정 격차는 22.1%p였다.  [서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 13일 오전 청와대에서 제43차 수석 보좌관 회의를 주재하고 있다. [사진=청와대] 2026.08.14 photo@newspim.com 권역별로는 서울에서 긍정 평가가 전주보다 6.0%p 하락했다. 또 대구·경북(2.9%p), 인천·경기(2.3%p)에서도 하락했다. 반면 대전·세종·충청은 5.6%p 올랐다. 연령대별로는 30대와 60대에서 각각 4.9%p 떨어졌고 40대는 2.1%p, 70대 이상은 1.3%p 하락했다. 반면 50대에서는 3.1%p 올랐다. 리얼미터는 이 대통령 지지율 하락 요인에 대해 "2기 개각 장관 후보자들을 둘러싼 특혜와 공소 취소 의혹 등 인선 논란과 부동산 세제 개편안 유턴, 대통령 사법 리스크 관련 조국 발언 파장이 겹치면서 정부 인사·정책 신뢰도에 대한 부정적 여론이 확산됐다"고 분석했다. 지난 3~4일 전국 18살 이상 유권자 1001명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당 41.8%, 국민의힘 37.6%로 집계됐다. 양당 격차는 4.2%p로 오차범위 안 이다. 민주당은 지난 조사보다 1.3%p 빠졌고 국민의힘은 0.1%p 떨어졌다.  조국혁신당은 4.5%, 개혁신당은 2.3%, 진보당은 1.3%였다. 기타 정당 2.1%, 무당층 10.5%였다. 리얼미터는 민주당에 대해 "정부의 2기 개각 후보자 자질 논란과 조국혁신당과의 합당·연대 신경전, 지도부 윤리감찰을 둘러싼 당의 내홍이 겹치면서 지지율 하락 요인으로 작용한 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "정부 인사·정책 잡음에 대한 공세를 이어갔지만 반사이익을 충분히 얻지 못했다"며 "전주와 비슷한 수준에서 횡보했다"고 분석했다. 이번 조사는 무선(100%) 자동응답(ARS)방식의 임의 전화걸기로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다. pcjay@newspim.com 2026-09-07 08:49
사진
서울도보해설관광 야간 코스 개편 [서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 관광객이 밤까지 서울에 머물며 주변 상권과 다양한 관광 콘텐츠를 경험할 수 있도록 '서울도보해설관광' 야간 코스를 개편했다고 7일 밝혔다. 이번 개편으로 기존 9개 코스에 '남산 성곽'이 추가돼 10개로 늘어나고, 5월에서 10월까지던 운영 기간도 3월 중순에서 11월 중순까지로 늘어난다. 관광객들은 남산, 낙산성곽, 덕수궁 등 주요 명소를 도보로 탐방하면서 문화관광해설사의 이야기를 들을 수 있다. 마지막 해설 시작 시간은 기존 오후 7시에서 8시로 늦추고, 금요일에는 일부 코스에서 밤 9시 특별 투어도 운영한다. 남산 야간 신규 코스 [자료=서울시] 서울시는 도보관광과 지역명소·상권을 촘촘히 연결해 체류시간과 동선을 확장하고, 이를 통해 현재 추진 중인 '24시간 활력경제도시 서울'의 선순환 효과도 노리고 있다. '24시간 활력경제도시 서울'이 지향하는 야간경제는 시민에게 문화·체육·여가를 즐길 수 있는 풍요로운 저녁을, 관광객에게는 서울에 더 오래 머물 이유를 제공해 그 활력을 골목상권과 소상공인 매출로 연결하는 전략이다. 새로 추가된 남산 성곽 야간 코스는 약 60분 동안 2.06km를 걸으며 서울의 아름다운 경관과 역사적 매력을 경험할 수 있도록 설계됐다. 이 코스는 소월시비 정원 인근 남산 하늘숲길에서 시작해 주요 명소를 돌아본 후 팔각정에서 마무리된다. 해설 종료 후에는 팔각정과 남대문 시장을 연결해 관광객이 시장의 길거리 음식을 즐길 수 있도록 했다. 또 금요일 밤 9시에 출발하는 특별코스가 신설돼 관광객들은 늦은 시간에도 서울의 매력을 만끽할 수 있다. 지역 상권과의 연결성을 강화하며 관광 후 식도락과 문화 체험을 할 수 있도록 동선 개선에도 주력하고 있다고 시는 덧붙였다. 서울도보해설관광은 공식 누리집을 통해 예약할 수 있으며, 최소 3일 전에 희망 날짜와 시간대를 선택해 예약할 수 있다. 조성호 관광체육국장은 "신규 코스를 개설하고 운영 시간도 확대하는 등 서울도보해설관광을 업그레이드 했다"며 "이외에도 서울의 밤을 제대로 느껴보고 즐길 수 있도록 다양한 관광문화 정책들을 개발·추진해 나가도록 하겠다"고 전했다. kh99@newspim.com 2026-09-07 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동