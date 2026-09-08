장동혁, 제주경찰 압수수색에 "이제 검찰의 시간…원점서 재수사해야"

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"검찰마저 제대로 못하면 특검…이번이 마지막 기회"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 제주지검이 제주경찰청과 제주서부경찰서에 대한 압수수색에 나선 것과 관련해 "이제 검찰의 시간"이라며 원점에서 철저한 재수사를 촉구했다.

장 대표는 8일 자신의 페이스북을 통해 "부 경장 구속 송치 1주일 만에 검찰이 강제수사에 착수한 것"이라며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 장동혁 국민의힘 대표가 8일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼 경기장에 진입해 선거 관련 용품들이 보관된 곳을 살펴본 뒤 시민들에게 내부 상황을 설명하고 있다. 이날 대한체육회 산하 9개 종목 단체는 장비 반출을 위해 6·3 지방선거 당시 개표소로 사용된 올림픽공원 핸드볼 경기장에 진입했다. 2026.09.08 photo@newspim.com

그는 "이 사건이 드러났을 때부터 나는 경찰 수사로는 안 된다고 주장해 왔다"며 "'자살'로 결론짓고 단순한 '허위종결'로 보기에는 미심쩍은 부분이 너무나 많기 때문"이라고 말했다.

이어 "시신 발견 장소와 상태부터 타살을 의심할 정황이 넘친다"며 "부경장이 현장 수색을 중단시킨 시점도 의문투성이고, 지휘 라인의 개입 여부도 확인이 필요하다"고 주장했다.

그러면서 "그런데도 경찰은 부경장 진술만 듣고 사건을 서둘러 종결지었다"고 지적했다.

장 대표는 "이제 검찰의 시간이다. 원점부터 철저하게 재수사해서 실체적 진실을 밝혀야 한다"며 "그것이 검찰의 존재 이유와 보완수사권의 필요성을 스스로 입증하는 길이기도 하다"고 강조했다.

이어 "검찰마저 제대로 수사를 못한다면 결국 특검밖에 없게 된다"며 "이번이 마지막 기회다. 제주지검, 최선을 다해주길 바란다"고 했다.

oneway@newspim.com