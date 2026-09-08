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김지용 중수청장 후보자 "책임감 막중…수사과정서 억울한 국민 없도록 최선"

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  • 김지용 중수청장 후보자가 8일 첫 출근해 억울한 국민 없게 하겠다고 했다.
  • 김 후보자는 청문회 준비에 성실히 임하고 조직 안착에 최선을 다하겠다고 했다.
  • 검수완박 입장과 검찰 출신 논란은 청문회에서 소명하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"빠른 시간 내에 조직 안착…중대범죄 대응에 최선"
'檢시절 검수완박 반대' 등 질문에는 즉답 피해

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 8일 첫 출근길에서 "수사 과정에서 억울해하는 국민이 없도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김 후보자는 이날 오후 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 처음 출근하며 기자들과 만나 "형사사법체계의 큰 변화 속에서 신설되는 중수청의 청장 후보자로 지명돼 막중한 책임감에 어깨가 무겁다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 김지용 중대범죄수사청장 후보자가 8일 오후 서울 종로구 정부서울청사 창성 별관에 마련된 인사청문회 준비단 사무실로 첫 출근하며 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.09.08 kunjoo@newspim.com

이어 "현재로서는 곧 있을 청문회 준비에 성실히 임하겠다"며 "향후 청문회 절차가 잘 마무리돼 저에게 일할 기회가 주어진다면 빠른 시간 내에 조직을 안착시켜 국가의 중대범죄 대응에 한 치의 빈틈이 없도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

검찰 재직 시절 이른바 '검수완박(검찰 수사권 완전 박탈)'에 반대했던 기존 견해에 변화가 있는지를 묻는 질문에는 즉답을 피했다. 김 후보자는 "기자분들이 충분히 궁금해할 수 있는데 향후 청문회 절차에서 성실하게 소명하도록 하겠다"고 말했다.

검찰 출신 인사가 초대 중수청장을 맡는 것이 검찰개혁 취지에 어긋난다는 지적과 경찰의 권한 확대에 따른 협력·견제 방안에 대해서도 "청문회 절차에서 소상히 밝히겠다"고 했다.

중수청의 정치적 중립성과 수사 독립성 확보 방안에 대해서는 "중수청에 있어서 공정성, 중립성, 절차적 정의는 매우 중요한 부분이라고 생각한다"고 강조했다.

중수청 특례 임용 신청자가 정원에 미치지 못해 출범 초기 수사인력 확보가 어려울 수 있다는 질문에는 "아직 제가 보고를 받지 못한 상태여서 지금 말씀드리기 어려울 것 같다"고 답했다.

김 후보자는 이날부터 본격적인 인사청문회 준비에 돌입한다. 인사청문회 준비단은 행정안전부와 행안부 산하 중수청설립지원단, 법무부, 검찰 등 인력을 합쳐 20명 안팎으로 구성될 전망이다.  

윤호중 행안부 장관은 전날 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 이재명 대통령에게 제청했다. 이 대통령은 이날 김 후보자를 초대 중수청장 후보자로 지명하고 국회에 인사청문회를 요청하기로 했다.

청와대는 김 후보자에 대해 "수사·법률 전문가로서 중수청을 빠르게 안착시킬 적임자"라며 수사 경험과 조직관리 역량을 바탕으로 중수청을 성공적으로 이끌 것으로 기대한다고 밝혔다.

hong90@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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