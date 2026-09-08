CJ프레시웨이, 외식 식자재 브랜드 '프레시원' BI 새단장

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ프레시웨이의 외식 식자재 브랜드 '프레시원(FreshOne)'이 로고, 대표 캐릭터, 상품 패키지 등 브랜드 아이덴티티(BI)를 전면 개편했다.

프레시원 공식 로고. [사진= CJ프레시웨이]

프레시원은 CJ프레시웨이가 외식 사업자를 대상으로 운영하는 B2B 식자재 브랜드로, 신선식품·한식재·비식재 등 900여 종 상품을 외식 사업장, 식자재 마트, 온라인 플랫폼에 공급하며 올 상반기에만 200여 개 신상품을 출시했다.

새 로고는 '프레시(Fresh)'의 의미를 살려 신선함을 연상시키는 물방울 모티브를 중앙에 배치했으며, 상품 패키지도 로고와 조화를 이루도록 색상 체계를 정비했다. 대표 캐릭터는 기존 단일 캐릭터에서 메인·서브 캐릭터 체계로 확대해 다양한 브랜드 콘텐츠에 활용할 수 있도록 세계관과 디자인을 개편했다.

CJ프레시웨이 관계자는 "외식업 현장의 수요에 맞춰 조리 효율성과 운영 편의성을 갖춘 경쟁력 있는 상품 라인업을 지속 확대해 외식 사업자의 필수 식자재 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.

fineview@newspim.com