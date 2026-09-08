무신사 스탠다드, 명동에 두 번째 매장 오픈

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사가 전개하는 캐주얼웨어 브랜드 무신사 스탠다드가 8일 명동역 인근 명동8길에 '무신사 스탠다드 명동중앙점'을 오픈했다. 기존 명동점에 이은 같은 상권 내 두 번째 매장으로, 1층부터 4층까지 약 500평 규모로 조성됐다.

무신사 스탠다드 명동중앙점. [사진= 무신사]

명동중앙점은 남성·여성 패션은 물론 홈, 뷰티까지 한자리에서 선보이며, 서울과 한국을 모티브로 한 그래픽으로 자신만의 티셔츠를 완성하는 '무신사 스탠다드 커스텀 서비스'를 처음 도입했다. 서울시 도시브랜드 '서울 마이 소울'과 캐릭터 '소울프렌즈' 협업 그래픽을 비롯해 민화에서 착안한 'K-수비니어', 국내 디자이너 브랜드 '슬로코스터'·'레이크 스튜디오' 그래픽, 그리고 '태극당', '커피한약방', '낙원떡집' 등 서울 로컬 F&B 브랜드의 로고와 시그니쳐 메뉴를 활용한 디자인도 함께 선보인다.

매장에는 26FW 캠페인 '서울, 스탠다드(SEOUL, STANDARD)'도 오프라인에서 처음 공개된다. 남산타워 등 서울의 상징적 풍경을 담은 캠페인 비주얼과 함께 빅토리아 울, 시티레저, 커브드 팬츠 등 주력 상품 스타일링이 배치됐다.

무신사 스탠다드 관계자는 "명동중앙점에서는 무신사 스탠다드의 상품 경쟁력뿐 아니라 서울의 패션과 로컬 콘텐츠까지 함께 알리며, 한국을 방문한 고객에게 '서울에서 경험해야 할 K-패션 브랜드'로 자리매김할 수 있도록 브랜드 경쟁력을 높여나갈 것"이라고 말했다.

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