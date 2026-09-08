"집 면적 줄여 월세 지원"…삼성전자, 주거지원금 부정수급 의혹 조사

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성전자 반도체(DS) 부문 일부 직원들이 임대차계약서의 주택 면적이나 형태를 실제와 다르게 기재해 회사 주거지원금을 부당하게 수령했다는 의혹이 제기됐다. 삼성전자는 관련 직원들을 대상으로 사실관계 확인에 나섰다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 앞을 시민들이 지나가고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

8일 업계에 따르면 최근 직장인 익명 커뮤니티를 중심으로 삼성전자 평택사업장 DS 부문 일부 직원의 주거비 지원금 부정수급 의혹이 제기됐다.

삼성전자 DS 부문은 2022년부터 평택사업장 근무자 가운데 33㎡(10평) 미만 오피스텔이나 원룸 등에 거주하는 직원을 대상으로 월 최대 70만원의 주거비를 지원하고 있다. 원거리 출퇴근이나 교대근무로 별도 거주지가 필요한 직원을 위한 제도다.

일부 직원은 실제로 33㎡ 이상 주택이나 투룸에 거주하면서 계약서상 면적을 줄이거나 주택 형태를 다르게 기재해 지원금을 받은 것으로 의심받고 있다.

삼성전자는 주거비 지원금을 받은 직원들을 대상으로 관련 의혹을 조사하고 있다. 현재 조사 대상은 100명 이상인 것으로 알려졌다.

chanw@newspim.com