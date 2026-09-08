이재용·구자은·조현준 파리 집결…李대통령, 한-프랑스 비즈니스 라운드테이블 참석

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국빈 방문 계기…양국 기업인 20여 명 등 30여 명 자리

자코브 위원장·르미에르 BNP파리바 회장 등 프랑스 재계도 참석

첨단산업·에너지·모빌리티·헬스뷰티 4개 의제 논의

[파리=뉴스핌] 김미경 기자 =프랑스를 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 8일(현지시간) 오후 파리에서 이재용 삼성전자 회장과 구자은 LS 회장, 조현준 효성 회장 등 국내 주요 기업 총수들과 함께 현지 재계 인사들과 만난다.

강유정 청와대 수석대변인은 서면 브리핑에서 "이 대통령이 파리에서 한국경제인협회(한경협)와 프랑스경제인협회(MEDEF)가 주최하는 '한-프랑스 비즈니스 라운드테이블'에 참석한다고 밝혔다.

이 대통령의 프랑스 국빈 방문을 계기로 열리는 이번 행사에는 양국 기업인 20여 명과 양국 정부 인사를 포함해 모두 30여 명이 함께한다.

이재명 대통령이 지난 7월 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 더 램프 레스토랑에서 열린 글로벌 AI 리더 만찬에서 참석자들과 건배하고 있다. 왼쪽부터 이해진 네이버 이사회 의장, 최태원 SK 회장, 라니 보르카르 마이크로소프트 애저 하드웨어 사장, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자, 이재명 대통령, 혹 탄 브로드컴 최고경영자, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장. [사진=청와대]

◆ 이재용·구자은·조현준·최수연…한국 재계 총출동

한국 측 참석자는 류진 한경협 회장을 비롯해 이 회장, 구 회장, 조 회장 등 재계 총수들이 이름을 올렸다.

전문경영인도 다수 합류한다. 류재철 LG전자 사장과 성 김 현대자동차 사장, 나상섭 한화토탈에너지스 대표, 최수연 네이버 대표, 서진석 셀트리온 대표가 참석한다.

전자·화학·모빌리티·플랫폼·바이오 등 이번 라운드테이블의 논의 의제와 맞물린 업종별 대표 기업이 고루 배치된 구성이다.

◆ BNP파리바·로레알 수장도…프랑스 측 진용

프랑스 측에서는 MEDEF 한-불 경제협력위원회의 자코브 위원장이 자리한다. 자코브 위원장은 산업용 가스 기업 에어리퀴드의 최고경영자(CEO)로, 2024년 출범한 양국 경제계 고위급 협의체 '한-프랑스 경제계 미래대화'의 프랑스 측 위원장을 맡고 있다.

금융과 소비재 부문 대표 기업 수장들도 참석한다. 르미에르 BNP파리바 회장과 이에로니무스 로레알 대표가 함께한다.

이재명 대통령이 지난 7월 2일 충남 아산 삼성디스플레이 아산2캠퍼스에서 행사장 입구에 마련된 삼성 전시를 관람하며 이재용 삼성전자 회장에게 설명을 듣고 있다. 2026.07.02 [사진=청와대]

◆ 첨단산업·에너지·모빌리티·헬스뷰티 4개 분야 협력 모색

이날 라운드테이블에서는 ▲첨단 산업 ▲에너지 및 지속가능 화학 ▲탈탄소 모빌리티 및 인프라·금융 ▲헬스와 뷰티 4가지 주제를 다룬다.

양국 주요 기업인들은 주제별로 대표적인 협력 사례를 공유하고 실질적인 협력 확대 방안을 논의한다.

강 수석대변인은 "이 대통령은 한-프랑스 비즈니스 협력 확대에 대한 양국 참석 기업들의 의견을 청취할 예정"이라며 "이어 세계 경제의 전환기에 공동의 가치와 신뢰를 공유하는 한국과 프랑스 간 경제협력의 중요성을 강조할 예정"이라고 설명했다.

the13ook@newspim.com