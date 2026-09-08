[베트남 증시] 유동성 감소 속 변동성 보이다 상승...고유가 지속에 석유·가스株 ↑

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

VN지수(호찌민증권거래소) 1,830.44(+8.80, +0.48%)

HNX지수(하노이증권거래소) 281.11(+0.51, +0.18%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 8일 베트남 증시는 상승했다. 큰 폭의 변동성을 보이며 장중 때때로 기준선 아래로 떨어졌으나 오후 거래에서 매수세가 유입되며 반등했다.

호찌민 VN지수는 0.48% 오른 1,830.44포인트, 하노이 HNX지수는 0.18% 상승한 281.11포인트로 거래를 마쳤다.

이날도 일부 대형주가 벤치마크 지수 상승을 이끈 것일 뿐, 다수 종목이 하락했다. 호찌민 거래소에서는 하락 종목 수(150개)가 상승 종목 수(154개)를 앞질렀다.

호찌민 거래소 거래액은 14조 1,000억 동(약 7,304억 원)으로, 전 거래일 대비 3조 동 이상 감소한 것으로 나타났다.

외국인 투자자들은 전체 시장에서 약 4,000억 동 규모의 순매도를 기록했다. VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), DXG(Dat Xanh Group JSC), VRE(Vincom Retail JSC) 등에 외국인 매도세가 집중됐다.

VN지수는 직전 거래일의 손실분을 거의 만회했지만, 낮은 유동성과 지속적인 외국 자본 유출은 시장 심리가 여전히 신중함을 보여준다고 티엔퐁 신문은 지적했다.

전날 급락했던 VIC(Vingroup Joint Stock Company)가 이날 반등했다. VIC는 1.88% 상승하면서 벤치마크 지수와 부동산 부문 상승에 기여했다.

다만, VIC를 제외한 부동산 종목들은 대부분 하락했다. 빈그룹 계열인 VHM(Vinhomes)과 VRE(Vincom Retail JSC) 모두 하락했고, VPI(Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company), NLG(Nam Long Investment Corporation) 등도 큰 폭으로 내렸다.

석유 및 가스 부문이 전반적으로 상승했다. PVT(PetroVietnam Transportation Corporation), PVP(Pacific Petroleum Transportation Joint Stock Company)가 6% 이상 급등했고, BSR(Petrovietnam Refining And Petrochemical Corporation)과 GAS(PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation), PLX(Petrolimex) 등도 올랐다. 지속적인 국제 유가 상승이 이들 종목 주가를 밀어올리고 있다.

외국인 투자자들은 전체 시장에서 약 4,000억 동 규모의 순매도를 기록했다. VCB(Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam), VPB(Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank), DXG(Dat Xanh Group JSC), VRE 등에 외국인 매도세가 집중됐다.

[그래픽=비엣 스톡 파이낸스 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 8일 추이

hongwoori84@newspim.com