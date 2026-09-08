'룸살롱 접대 의혹' 지귀연 사건, 중앙지법 형사10단독으로 재배당

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형사4단독 재판장, 지귀연 판사와 사법연수원 31기 동기

"재판 공정성 오해 우려" 재배당 요구…무작위 전산배당

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 사건이 서울중앙지법 형사10단독 이재욱 부장판사에 재배당됐다.

8일 법조계에 따르면 지난 4일 접수된 지 부장판사의 청탁금지법 위반 사건은 지난 7일 서울중앙지법 형사4단독에 배당됐다.

이른바 '룸살롱 접대 의혹'으로 재판에 넘겨진 지귀연 서울중앙지법 부장판사의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 사건이 서울중앙지법 형사10단독 이재욱 판사에 재배당됐다. 사진은 지 부장판사가 지난달 21일 서울 서초동 서울중앙지법에서 열린 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 형사재판 두 번째 공판에서 취재진들의 퇴장을 명령하는 모습. [사진=뉴스핌 DB]

그러나 형사4단독은 재판장이 피고인인 지 부장판사와 사법연수원 같은 기수라는 점을 고려해 재판의 공정성에 대한 오해가 생길 우려가 있다며 이날 재배당을 요구했다.

서울중앙지법 형사4단독 재판장인 박강균 부장판사와 지 부장판사는 사법연수원 31기 동기다.

서울중앙지법은 재배당 사유가 있다고 판단해 사건을 다시 배당하기로 결정했다. 이에 따라 무작위 전산배당을 거쳐 지 부장판사의 사건은 형사10단독에 재배당됐다.

새롭게 사건을 맡은 이 부장판사는 최근 현직 교사들에게 거액을 지급하고 교재에 사용할 수학 시험 문항을 제공받은 혐의로 기소된 '일타강사' 현우진씨에게 1심에서 무죄를 선고했다. 현씨에게 돈을 받고 문항을 제공한 혐의로 함께 재판에 넘겨진 현직 교사 2명과 교재개발업체 직원 A씨에게도 모두 무죄를 선고했다.

pmk1459@newspim.com