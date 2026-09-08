전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.08 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
글로벌·중국 글로벌경제

속보

더보기

뉴욕증시 프리뷰, 미 주가 선물 혼조…후티 사우디 공격에 유가 '100달러 육박'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미 주가지수 선물이 8일 혼조세를 보였다
  • 중동 긴장으로 유가가 100달러에 육박했다
  • 고유가와 물가 우려에 연준 추가긴축 경계다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중동 확전 우려에 브렌트유 장중 99달러 돌파
美 10년물 4.8% 넘었다 하락 전환…PPI·CPI 주목
9월 연준 금리 인상 확률 60%…美·캐나다 무역갈등도 부담

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 주가지수 선물이 8일(현지 시각) 혼조세다. 미국과 이란의 전쟁이 이어지는 가운데 예멘 후티 반군이 사우디아라비아의 에너지 시설을 공격하면서 국제유가가 배럴당 100달러에 육박했다. 고유가가 인플레이션을 다시 자극해 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상으로 이어질 수 있다는 우려가 투자 심리를 짓눌렀다.

미 동부 시각 오전 8시 54분(한국 시간 오후 9시 54분) 기준 다우존스30산업평균지수 선물은 359포인트(0.67%) 하락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 선물은 12.75포인트(0.17%) 내린 반면, 나스닥100 선물은 45.50포인트(0.15%) 상승하고 있다. 미국 금융시장은 전날 노동절을 맞아 휴장했다.

최근 뉴욕 증시는 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언과 예상보다 강한 고용지표를 소화하며 금리 전망을 재조정하고 있다. 여기에 중동 긴장 고조로 국제유가까지 치솟으면서 투자자들의 경계감이 한층 커졌다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

후티, 사우디 에너지 시설 공격…유가 100달러 눈앞

이날 시장을 짓누른 가장 큰 변수는 중동의 지정학적 긴장이었다.

이란의 지원을 받는 예멘 후티 반군은 이날 미국의 주요 동맹국인 사우디의 에너지 시설과 도시들을 공격했다. 이스라엘은 전날 레바논 남부의 한 도시를 공습했다.

미국과 이란도 주말 사이 공격을 주고받으면서 중동 분쟁이 더욱 확산할 수 있다는 우려가 커졌다.

브렌트유 선물은 1.10% 오른 배럴당 98달러를 기록하며 지난 7월 24일 이후 최고 수준으로 올라섰다. 장중에는 99달러를 넘어서며 100달러선에 바짝 다가섰다. 서부텍사스산원유(WTI)도 배럴당 94달러에 바짝 다가섰다.

미국과 이란의 전쟁이 이어지면서 국제유가는 지난 한 달간 가파르게 올랐다. 시장에서는 원유 공급 차질이 장기화할 경우 에너지 가격 상승이 물가 전반으로 번져 연준의 추가 긴축 가능성을 높일 수 있다는 우려가 나온다.

캐피털닷컴의 카일 로다 선임 금융시장 애널리스트는 "유가 상승으로 인플레이션 상황이 더욱 불투명해지고 있다"며 "군사 활동이 이어지면서 글로벌 공급 차질이 더 심각하고 장기화할 가능성이 커진 가운데 에너지 시장에는 상당한 위험 프리미엄이 유지되고 있다"고 말했다.

AJ벨의 댄 코츠워스 시장 책임자는 이란과 오만이 호르무즈 해협을 통과하는 일부 선박의 운항을 관리하기 위한 합의를 추진하는 것과 관련해 "이는 오히려 이란이 이 수로를 통제하고 있다는 점을 부각할 뿐"이라고 지적했다.

◆ 10년물 장중 4.8043%까지 상승 후 4.764%로 내려

미국 국채 수익률은 이날 상승했다가 뉴욕 증시 개장을 앞두고 하락세로 돌아섰다. 중동 긴장 고조로 국제유가가 배럴당 100달러에 육박하면서 인플레이션 우려가 수익률을 끌어올렸지만, 이후 투자자들이 이번 주 발표될 생산자물가지수(PPI)와 소비자물가지수(CPI) 등 주요 물가지표를 기다리면서 상승분을 반납했다.

미국의 벤치마크인 10년물 국채 수익률은 장 초반 2.03bp(1bp=0.01%포인트) 오른 4.8043%까지 상승했으나 이후 하락 전환해 4.764%를 기록했다. 30년물 국채 수익률도 2bp 넘게 떨어진 5.221%, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 단기 금리 전망에 민감한 2년물 수익률은 1bp 넘게 내린 4.362%를 나타냈다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다.

미 국채 수익률은 지난주 예상보다 강한 8월 고용지표가 발표된 뒤 상승 압력을 받아왔다. 미국의 8월 비농업 고용은 16만2000명 증가해 시장 예상치인 약 5만3000명을 크게 웃돌았다. 10년물 국채 수익률은 지난주 2023년 11월 이후 최고 수준까지 올랐고, 2년물 수익률도 2025년 1월 이후 최고치를 기록했다.

여기에 중동의 지정학적 긴장으로 국제유가가 급등하면서 인플레이션에 대한 경계감도 커졌다. 높은 에너지 가격이 물가를 다시 자극할 경우 연준의 추가 긴축 가능성이 커질 수 있다는 우려가 채권시장에 부담을 줬다.

이제 시장의 관심은 이번 주 발표되는 물가지표와 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에 쏠리고 있다.

오는 10일 발표되는 미국의 8월 PPI는 전월 대비 0.4% 상승할 것으로 예상된다. 상품과 서비스의 도매 비용을 보여주는 PPI는 지난 7월에는 전월 대비 변동이 없었다. 소비자물가지수(CPI)는 11일 발표될 예정이다.

CME 페드워치에 따르면 트레이더들은 연준이 이달 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성을 60.6%로 반영하고 있다. FOMC는 오는 15~16일 통화정책회의를 연다.

물가 안정에 초점을 맞추고 있는 케빈 워시 연준 의장의 정책 기조를 감안하면 이번 주 물가지표가 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수가 될 것으로 시장은 보고 있다.

판테온 매크로이코노믹스의 새뮤얼 톰스 미국 담당 수석 이코노미스트는 "향후 몇 달간 인플레이션 지표가 연준 위원 과반수가 추가 긴축을 자제하기에 충분할 정도로 완만할 것이라는 견해를 유지한다"고 말했다.

이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 이미지화 한 일러스트 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 美·캐나다 무역 갈등도 재점화

미국과 캐나다 간 무역 갈등도 증시에 부담을 더했다.

약 200억달러 규모의 미국산 제품에 대한 캐나다의 보복 관세가 이날부터 발효된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 전날 캐나다가 자국 제품을 미국에서 생산하기 시작하지 않는 한 캐나다 항공기 제조업체 봄바디어가 미국에서 제품을 판매할 수 없다고 경고했다.

에너지주 오르고 암호화폐주 하락

종목별로는 유가 상승에 에너지주가 강세를 보였다. ▲마라톤 페트롤리엄(MPC)은 개장 전 거래에서 1.57% ▲옥시덴털 페트롤리엄(OXY)은 1.43% 상승했다.

반면 비트코인이 8만달러선에서 후퇴하면서 암호화폐 관련주는 약세를 보였다. ▲코인베이스(COIN)는 1.16% ▲스트래티지(MSTR)는 2.82% 각각 하락했다.

반도체주는 인공지능(AI) 투자에 대한 낙관론에 힘입어 상대적으로 선방했다. ▲인텔(INTC)은 4.7% 급등했고 ▲엔비디아(NVDA)는 0.89% 상승했다.

▲블룸에너지(BE)는 오는 21일 S&P500 지수에 편입된다는 소식에 8% 넘게 올랐다. AI 데이터센터 건설 확대의 수혜주로 꼽히는 블룸에너지는 올해 들어 약 190% 상승했다.

▲로이반트 사이언시스(ROIV)는 자회사 펄모반트의 폐고혈압 치료제 임상 2상에서 긍정적인 결과가 나오면서 20% 급등했다.

반면 ▲노바티스(NVS)는 근긴장성 이영양증 1형 치료제로 개발 중인 델-데시란이 임상 3상에서 유의미한 효과를 입증하지 못하면서 두 자릿수 급락했다.

koinwon@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
내년 건강보험료 안 오른다 [세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 내년 건강보험료율을 동결하기로 했다. 보건복지부는 8일 제15차 건강보험정책심의위원회를 열고 이같이 밝혔다. 복지부는 내년 건강보험료율을 동결해 올해와 동일한 7.19%로 결정했다. 지역가입자의 재산보험료부과점수당 금액도 올해와 동일한 211.5원으로 정했다. 이형훈 보건복지부 제2차관이 28일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 범부처 자살예방대책 '긴급대응 강화방안' 발표를 하고 있다.2026.07.28. [사진 = 뉴스핌DB] 복지부는 동결을 결정한 이유에 대해 최근 지역·필수·공공의료 강화, 건강보험 보장 혁신방안 등 추진에 따른 지출 소요를 고려했다고 밝혔다. 현재 건강보험 재정은 최근 5년간 당기수지 흑자, 준비금 3.5개월분을 보유하는 등 안정적으로 운영하고 있다. 내년도 정부지원이 약 1조1000억원 증액된 부분도 고려됐다. 최근 반도체 산업 호황으로 인해 보험료 수입 증가가 기대되는 점 등을 종합적으로 판단해 동결 결정을 내렸다. 기사 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 이미지 [일러스트=제미나이] 복지부는 "국민들께서 납부하신 보험료가 꼭 필요한 의료서비스에 효과적으로 사용될 수 있도록 지출효율화 과제를 적극적으로 발굴·추진하겠다"며 "지역·필수·공공의료 강화, 희귀·중증난치질환 등 국민 의료비 부담 완화도 지속적으로 추진해 나가겠다"고 설명했다. sdk1991@newspim.com 2026-09-08 14:09
사진
2차 국민성장펀드 30일 출시 [서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회는 오는 30일부터 총 6000억원 규모의 '제2차 국민참여성장펀드'를 출시한다고 8일 밝혔다. 판매는 10월 15일까지 2주간(10영업일) 진행되며, 24개 은행과 증권사 영업점 및 온라인 채널을 통해 선착순 판매된다. ◆ 자펀드 운용사 10곳 선정…총 7200억 규모 조성 2차 펀드는 1차와 동일한 사모재간접공모펀드 구조다. 미래에셋·삼성·KB자산운용 등 공모펀드 운용사 3곳이 모집한 국민 자금 6000억원에 후순위 재정지원액 1200억원이 더해져 총 7200억원 규모로 실제 자펀드에 출자·운용된다. 실제 투자 운용을 담당할 자펀드 운용사로는 대형(1200억원) 2개사(디에스, 한국투자밸류), 중형(800억원) 4개사(브레인, KB, 쿼드, 트러스톤), 소형(400억원) 4개사(DB, NH헤지, 토러스, 하나) 등 총 10개사가 최종 선정됐다. 국민이 가입하는 3개 공모펀드는 10개 자펀드의 운용 수익을 동일하게 공유하므로 어느 판매사에서 가입하더라도 동일한 포트폴리오와 수익률을 적용받는다. [자료=금융위] ◆ 반도체·AI 등 첨단전략산업 집중 투자 주목적 투자 대상은 반도체, 이차전지, 바이오, AI, 방산, 로봇 등 12개 첨단전략산업 및 관련 기업이다. 개별 자펀드는 결성 금액의 60% 이상을 해당 분야에 투입해야 한다. 특히 자펀드 결성액의 30% 이상은 비상장기업(최소 10%) 및 코스닥 기술특례상장사(최소 10%)의 유상증자나 메자닌 등 신규 자금 공급 방식으로 투자된다. 유망 첨단기술 기업이 스케일업 단계에서 겪는 '죽음의 계곡(Death Valley)'을 극복할 수 있도록 신규 자금을 원활히 공급하겠다는 취지다. 나머지 40% 이내 자금은 운용사 자율 투자를 허용해 수익성과 안정성을 함께 도모한다. [자료=금융위] ◆ 서민 배정 물량 50%로 확대…소득공제·분리과세 혜택 금융당국은 청년과 서민의 참여 기회를 넓히기 위해 서민(근로소득 5000만원 이하 등) 전용 배정 물량을 기존 20%에서 50%(3000억원)로 대폭 확대했다. 판매 첫 주에는 온라인 판매 비중(은행 40%, 증권 60%)을 제한해 영업점 방문 고객의 가입 기회도 보장한다. 전용계좌를 통해 가입할 경우 최대 1800만원의 소득공제와 배당소득에 대한 9.9% 분리과세(최대 5년) 혜택을 받을 수 있다. 가입 한도는 연간 최대 1억원(5년간 2억원)이다. 다만 이번 2차 펀드는 1차 펀드 미가입자를 우선 지원하기 위해 1차 펀드 가입자의 재가입이 제한된다. 만기 5년의 환매금지형 상품으로 중도 환매가 불가능하다는 점도 유의해야 한다. 한편 이번 2차 펀드 가입 시에는 공공마이데이터 전산 시스템 개편을 통해 국세청 소득증빙 서류가 자동 제출되도록 절차가 간소화돼 고객 편의성이 대폭 개선될 전망이다. 다만, 24개 판매사 중 20개사(은행 10개사 전부, 증권 10개사)는 공공마이데이터 제도를 활용하고, 나머지 4개사는 개인정보보호위원회가 지원하는 사전협의 절차를 거쳐 스크레이핑 방식을 이용한다. [사진=금융위원회] ssup825@newspim.com 2026-09-08 12:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동