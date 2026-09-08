영국 싱크탱크 "현 추세라면… 러, 2040년 전 세계 우라늄 공급의 36% 장악"

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 오는 2040년 러시아가 전 세계 우라늄 생산·공급량의 3분의 1 이상을 통제할 수 있다는 전망이 제기됐다.

신규 원자력발전소 건설 증가로 우라늄 수요가 급증하는 상황에서 서방의 에너지 안보가 위협을 받을 수 있다는 우려가 제기됐다.

영국 런던에 본부를 두고 있는 비영리 싱크탱크 '전략우위센터(CSA)'는 7일(현지시각) 발간한 보고서에서 "러시아가 현재 계획·확정·추진 중인 모든 우라늄 생산 프로젝트가 예정대로 진행되고 각 광산이 최대 생산능력으로 가동될 경우 세계 우라늄 생산능력 점유율은 2040년 36%까지 높아질 것"이라고 했다.

현재의 점유율(25%)보다 약 50% 늘어난다는 것이다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

러시아는 2024년 현재 전 세계 채굴 우라늄의 약 5%를 생산했다. 하지만 러시아가 해외에서 통제하는 광산까지 포함하면 비중은 25%까지 치솟는다.

우라늄은 러시아 이외에 카자흐스탄과 호주, 나미비아, 캐나다 등에서도 채굴된다.

러시아 국영 원자력기업 로사톰의 자회사 우라늄원(Uranium One)은 카자흐스탄에서 연간 약 1만톤(t)의 우라늄 채굴 능력을 통제하고 있다. 우라늄원은 또 탄자니아와 나미비아에서도 광산을 개발하고 있으며 지난해 니제르와 우라늄 협력을 확대하는 협정을 체결했다.

CSA는 "신규 광산 개발에 대한 투자 부족과 인허가 지연으로 우라늄 공급 부족이 이미 나타나고 있는 상황에서 러시아는 우라늄 채굴 능력을 계속 확대하고 있다"고 했다. 이어 "이 같은 상황은 에너지 공급을 무기화해 온 러시아에 대한 의존도를 더욱 높이고, 유럽을 비롯한 여러 국가가 필요한 우라늄을 안정적으로 확보하지 못할 위험을 키울 수 있다"고 분석했다.

지난 2022년 우크라이나 전쟁 발발 직전 유럽이 러시아 석유·가스에 크게 의존했던 상황이 벌어질 수 있다는 것이다.

투자은행 스티펠(Stifel)의 애널리스트 알렉스 베드와니는 "오는 2030년대 중반이 되면 새로운 우라늄 공급원이 반드시 필요할 것"이라고 했다.

그는 "캐나다 등은 신규 광산을 개발할 잠재력이 있지만 이런 사업은 개발 위험이 상당하다"며 "그럼에도 세계 우라늄 시장은 이들 신규 광산 개발이 성공할 것이라는 기대에 크게 의존하고 있다"고 말했다.

우라늄 농축 전문기업 우렌코(Urenco)의 전략총괄 사라 포먼은 "새로운 우라늄 광산을 건설하는 데는 오랜 시간이 걸린다"며 "정부가 원자력이 앞으로도 오랫동안 에너지 믹스의 일부가 될 것이라는 분명한 신호를 보내야 업계도 안심하고 자본을 투자할 수 있다"고 말했다.

그는 "업계가 직면한 핵심 과제는 공급망이 충분한 회복력과 유연성을 갖추고 있느냐는 것"이라고 했다.

CSA는 "우라늄 가격 상승과 카자흐스탄의 법률 개정, 러시아가 아프리카 우라늄 자산을 활용하지 못하도록 하는 국제사회의 조치가 병행될 경우 러시아의 세계 생산 비중은 약 14%까지 낮아질 수 있다"고 분석했다.

ihjang67@newspim.com